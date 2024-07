PRÈVIA I Girona FC vs. Sporting de Gijón

El projecte de Míchel avança a bon ritme i, malgrat l'ajustada derrota del passat cap de setmana a Ponferrada, l'equip buscarà donar continuïtat als bons resultats aconseguits en els dos primers compromisos a Montilivi. Al davant, això sí, es trobarà a un rival que ha començat molt fort la temporada, sumant set dels nou punts possibles, i que ja l'any passat es va quedar a només dos de disputar el play-off d'ascens. Els asturians, tercers a la classificació empatats a punts amb el Valladolid, segon, van superar el Burgos en la jornada inicial i també al Mirandés en la darrera, mentre que en l'únic desplaçament que han fet fins al moment van acabar empatant sense gols al camp del Tenerife.

Després d'un curs en el qual van acariciar el play-off, els asturians comencen una nova temporada amb la il·lusió renovada, però amb les mateixes bases sobre les quals van construir el projecte del curs passat. David Gallego segueix al capdavant de l'equip, i sota la batuta del tècnic català l'Sporting s’ha convertit en un conjunt valent, protagonista, que es fa fort amb la pilota tan ofensiva com defensivament i que té com a tret fonamental la constant mobilitat dels seus jugadors. A partir del compromís, la intensitat i la solidaritat, Gallego ha aconseguit articular un equip al qual també li agrada dotar de velocitat el joc i que malgrat no ser ni molt menys un dels més anotadors el curs passat ni tampoc en l'inici d'aquest (3), fa de la solidesa defensiva la seva virtut. De fet, únicament han encaixat un gol fins al moment. Els asturians, a més, mantenen a les seves files noms reconeixibles com els de Mariño a la porteria, Babin i Marc Valiente en defensa, Aitor García i Gragera a la medul·lar, i la referència a dalt, Djurdjević, autor de 22 dianes el curs passat. A ells se'ls han afegit cares noves i destacades per la categoria com Cuéllar, Kravets o Fran Villalba.

Girona i Sporting es van enfrontar al tram final de la temporada passada, i un gol de Juanpe va ser decisiu per acabar deixant els tres punts a Montilivi. Aquesta victòria va trencar una ratxa de sis partits sense aconseguir la victòria contra els asturians, que, això sí, a l'estadi no hi han guanyat mai en cap de les cinc visites que hi han fet. Un precedent que ve de lluny, i és que ja a Vista Alegre, el Girona només hi va perdre en una ocasió. En el còmput global, però, qui més partits s'ha endut és l'Sporting, que en totes les èpoques, contra els gironins n'ha guanyat nou, n'ha empatat cinc i n'ha perdut cinc més.