PRÈVIA I Girona FC vs. València CF

Aquest diumenge s'enfronten dos equips a Montilivi amb dinàmiques a l'alça. El Girona ha sumat set dels últims nou punts, mentre que el València acumula vuit partits de lliga sense perdre i és finalista de la Copa del Rei. Després d'un últim curs on van assolir el retorn a la Champions League, els "ché" no van començar de la millor forma possible la temporada, allunyats de la part alta de la taula, però els bons resultats de les últimes setmanes els han permès reenganxar-se a la lluita europea. Després de guanyar el passat diumenge per 2-0 a l'Athletic Club, el València ocupa en l'actualitat la setena posició de la taula amb 36 punts, a tan sols un del sisè, el Sevilla, i s'ha convertit en el tercer equip de Primera que menys perd (4), al mateix temps que en el que més empata (15). De fet, els resultats més repetits han estat el 0-0 i l'1-1, que s'han donat en el 59% dels seus partits de Lliga. Els de Marcelino, a més, també segueixen vius a la Europa League, on van accedir després de caure eliminats als grups de Champions. És per això que afrontaran la cita de diumenge enmig d'una dura eliminatòria de vuitens contra el Krasnodar, després de guanyar l’anada a València per 2 a 1.

Marcelino García Toral compleix enguany el seu segon curs a la banqueta de Mestalla. A partir del 4-4-2, el tècnic asturià articula el joc de l'equip donant prioritat a l'aspecte defensiu, on l'organització col·lectiva per fer-se sòlids i recuperar la pilota ràpidament és clau per sortir amb velocitat al contraatac. De fet, el València és el segon equip menys golejat de Primera, amb només 21 gols encaixats, únicament per darrere de l'Atlético de Madrid (17), i ha deixat en fins a deu partits la seva porteria a zero. No obstant això, a l'altra àrea els ha costat més ser resolutius, i s’han convertit el cinquè equip menys anotador de la categoria (27). L’efectivitat de cara a porteria és un dels principals punts febles dels valencianistes, que encapçalen la relació de conjunts que més xuts necessiten per marcar un gol. El màxim realitzador és amb sis dianes un migcampista, el capità i timó de l’equip Dani Parejo, seguit amb quatre per una de les grans referències al davant, Rodrigo Moreno, que alhora també lidera la taula d’assistents amb quatre passades de gol.

L'enfrontament de diumenge serà el quart que es disputi entre València i Girona al llarg de la història. Els d'Eusebio Sacristán intentaran reeditar la victòria de la primera volta a Mestalla (0-1) en contraposició a les dues derrotes del curs passat, l'última d'elles a Montilivi pel mateix resultat. Per la cita d'enguany Marcelino podrà comptar amb tots els seus efectius, excepte Ezequiel Garay, amb molèsties durant la setmana. Entre els disponibles, Roncaglia, que va aterrar el passat gener per apuntalar una de les defenses més solides de Primera després de les sortides de Murillo i Vezo.