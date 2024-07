PRÈVIA I Girona vs. Córdoba: a tres punts de tancar la millor primera volta a Segona A de la història blanc-i-vermella

Demà diumenge, a les vuit del vespre, el Girona rebrà el Córdoba a Montilivi, en el que serà l'últim duel de la primera volta del campionat. En el cas de victòria local, els blanc-i-vermells tancarien, amb 39 punts, la millor primera volta de la història gironina. Davant tindran a un Córdoba a l'alça després de deixar enrere una mala dinàmica de resultats. Els andalusos, tot i començar el curs de manera satisfactòria, arribant a encadenar tres victòries consecutives i cinc jornades sense conèixer la derrota i a situar-se en llocs de promoció, van entrar durant l'equador d'aquesta primera volta en una crisi de resultats que va fer caure l'equip fins a la part baixa de la taula, i que va costar, al fins aleshores tècnic del conjunt andalús, José Luis Oltra, la destitució. El seu lloc el va ocupar Luís Carrión, amb qui la formació del Nuevo Arcángel ha aconseguit set dels últims dotze punts disputats i el pas als vuitens de la Copa després d'eliminar el Málaga amb contundència, tot i caure posteriorment contra l'Alcorcón.

Amb vint-i-un gols anotats i vint-i-sis encaixats, són un dels conjunts menys golejadors i alhora més golejats de tota la categoria. I si bé és cert que com a locals han aconseguit mantenir en fins a quatre ocasions la porteria a zero, com a visitants tan sols en un partit no van encaixar, ja fa gairebé quatre mesos. Bijimine i Antoñito als laterals, i els experimentats i veterans centrals Rodas (lesionat, no viatja a Girona) i Cisma han estat els encarregats de formar la defensa des de l'arribada de Carrión, mentre que en atac destaca Rodri per sobre de la resta de companys, qui amb set gols, s'ha erigit en punta referència del conjunt andalús, seguit del veterà migcampista Juli, amb tres dianes. Un Rodri -ex del Barça B o l'Almeria, entre altres- que alhora també és dels jugadors que més busca la porteria rival, amb una mitjana de dos xuts per matx, seguit per Alfaro i el mateix Juli. Per la seva banda, l'exjugador del Girona, Luso, ha esdevingut un dels pilars de l'equip al mig del camp, i és que per les seves botes passa la major part del joc dels verd-i-blancs, quelcom que enguany avala l'estadística que el situa, de forma destacada, com el màxim passador de la plantilla, amb 847 passades, amb una mitjana de cinquanta per partit.

En quant a precedents entre ambdós equips, si bé és cert que en el global afavoreixen al Córdoba amb vuit victòries, tres empats i cinc derrotes, quan s'acota únicament als partits disputats a Montilivi, la situació canvia radicalment, i és que dels vuit matxs disputats, cinc s'han saldat amb victòria local, un amb empat, i només dos amb triomf dels visitants. El precedent més fresc, el del play-off, quan amb un 2-1 advers de l'anada, els de Machín van remuntar un gol inicial de Xisco i van acabar accedint amb èpica inclosa a la final. Ben diferent, però, és aquell Córdoba de l'actual, i és que durant l'estiu va patir moltes baixes, algunes de sensibles, com les del mateix Xisco, Andone o Fidel, i alhora, també, moltes altes. La més recent, la de Javi Lara, arribat a principis d'aquesta mateixa setmana per ajudar a l'equip a afrontar el tram final de la temporada.