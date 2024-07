PRÈVIA I Girona vs. Levante: la Copa del Rey torna a Montilivi

El sorteig que el passat 28 de setembre es va realitzar a Las Rozas per conèixer els duels de setzens de final de la Copa del Rey va deparar al Girona un enfrontament contra el Levante, un equip que també va aconseguir la temporada passada l'ascens a Primera Divisió després d'assolir el lideratge de la Liga123. D'aquesta manera l'esquadra que dirigeix Pablo Machín tornarà a estar present en aquesta ronda de la competició copera, a la qual no accedia des de la temporada 2013/2014, quan encara com a equip de Segona Divisió va caure per un global de 5-2 enfront un Getafe que en aquells moments militava a Primera. Iván López, ara a les files del Levante, malgrat que no serà a Montilivi perquè segueix recuperant-se d'una llarga lesió, defensava aleshores la samarreta gironina, igual que Timor, que fins i tot va tenir incidència golejadora. En aquesta ocasió el rival serà el ja citat Levante, i l'anada es disputarà avui a Montilivi, mentre que la tornada tindrà lloc el pròxim 29 de novembre al Ciutat de València.

Dirigit per Juan Ramón López Muñiz, un tècnic amb molta experiència en haver passat els últims anys per clubs com el Málaga, Racing, o el més recent, l'Alcorcón; el Levante és un equip molt ordenat i solvent al darrere, on compta, entre d'altres, amb futbolistes com Toño o Pedro López, amb molt recorregut futbolístic, o Luna, amb experiència a la categoria. I és que de fet, és un dels conjunts menys golejats en aquest inici de competició amb només onze dianes encaixades. Però els blaugrana no han pogut trobar tan fàcilment el camí cap al gol. En sumen nou, i Enis Bardhi, un jove talent macedoni que ha incorporat el club valencià aquest estiu per reforçar la línia d'atac, s'ha erigit en aquestes jornades inicials en el màxim anotador de l'equip amb tres gols, estatus que comparteix amb Morales, que també és una de les amenaces més gran per la banda a causa de la seva habilitat, la seva rapidesa i la seva dilatada experiència al futbol professional. Doukouré, fent tasques de contenció; Campaña, apareixent de segona línia, i Ivi, un dels jugadors revelacions de Segona el curs passat a les files del Sevilla Atlético, i també autor de dos gols en aquest inici de campionat, són alguns dels altres noms més destacats del conjunt granota. Per la seva banda, Jason i Roger, les màximes referències ofensives en el retorn a la categoria d’or del futbol espanyol han estat llastrats aquests últims mesos per les lesions, de les quals segueixen recuperant-se i motiu pel qual tampoc seran a Montilivi.

Entre ambdós equips consten sis precedents, entre els quals només hi figura una victòria del Girona. Mentre que els dos primers van acabar amb empat a zero i a un, al Ciutat de València i a Montilivi respectivament, els dos posteriors disputats es van resoldre amb la victòria dels granota, per tres a dos allà, i per un contundent zero a quatre a l'estadi. Una victòria per 2-1 a Montilivi i el mateix resultat però advers a València consten com a últims enfrontaments entre ambdós clubs, corresponents a la passada temporada a Segona Divisió, i de repetir-se, forçarien la pròrroga i els penals a la vigent eliminatòria. Enguany l'equip de Juan Ramón López Muñiz marxa dotzè a la lliga amb onze punts després de nou jornades disputades, si bé encara no ha aconseguit cap victòria a domicili en els desplaçaments que ha realitzat.