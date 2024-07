PRÈVIA I El Málaga visita demà Montilivi amb les primeres urgències després de perdre a casa davant l'Eibar

El Málaga visitarà Montilivi amb motiu de la segona jornada del campionat de Primera Divisió, i ho farà sota les ordres de Míchel, un tècnic amb dilatada experiència nacional i internacional que es va posar al capdavant de l'esquadra andalusa el passat mes de març i va acabar la temporada assolint la permanència en classificar l'equip onzè amb quaranta-sis punts. Amb el bon tracte de pilota com una de les premisses principals, el Málaga de Míchel ha alternat aquesta pretemporada i inici de campionat, diferents esquemes de joc, entre els quals destaquen el que habitualment havia emprat el preparador madrileny des de la seva arribada (4-1-4-1) i un de molt similar al del Girona (5-4-1), amb tres centrals, carrilers, i un quadrat al mig del camp, sempre buscant un equip compacte, dotat de la màxima solidesa defensiva possible però que enguany sigui capaç d'arribar a l'àrea rival amb perillositat mitjançant el citat bon tracte de la pilota.

A falta dels últims retocs, el Málaga compta amb una plantilla que ha patit diversos canvis durant l'estiu. Entre les diferents incorporacions que ha realitzat l'entitat andalusa figuren els porters Roberto Jiménez, Andrés Prieto i Cenk, que renoven la posició per complet, així com Baysse i Diego González a l'eix defensiu, provinents del Niza i el Sevilla Atlètic; Cechinni a la medul·lar, el mitjapunta Adrián González, una de les màximes referències ofensives de l'Eibar el curs passat i Borja Bastón, excompany seu a l'entitat basca, i que després d'un breu pas per la Premier amb el Swansea torna a LaLiga, on ha anotat 18 gols en 37 partits. Per la seva banda, Kuzmanović i Juankar també s'incorporen a la disciplina blanc-i-blava. Però l'entitat malaguenya també ha patit diverses baixes, algunes d'elles de jugadors amb molts minuts la temporada passada, entre les quals destaquen les del porter Carlos Kameni, que acumulava cinc anys i mig a l'entitat; Ignacio Camacho, un dels puntals al mig del camp, el jove i prometedor Pablo Fornals o Sandro Ramírez, màxim golejador l'última campanya amb setze dianes. Tres icones del Málaga com Demichelis i els capitans Wellington i Duda, jugador que més partits ha vestit la samarreta del club, també han deixat l'entitat. Els dos primers, perquè pengen les botes.

Els andalusos no han començat el campionat amb bon peu i aquest dilluns van caure derrotats a La Rosaleda per 0 a 1 davant l’Eibar.