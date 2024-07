PRÈVIA I Girona vs. Sevilla Atlético: tret de sortida a la segona volta

Després de tancar una excel·lent primera volta, amb rècord propi de puntuació, el Girona rebrà aquest diumenge a les sis de la tarda a un Sevilla Atlético que aquest curs ha esdevingut en el retorn a la categoria de plata, un dels conjunts revelació. Dirigits per Diego Martínez -el que va ser jugador del Celta o del Cádiz, entre d'altres, i membre dels cossos tècnics de Marcelino, Michel i Emery a la primera plantilla sevillista- disposen de trenta-un punts. Els andalusos, però, no arriben a Montilivi amb una bona dinàmica ja que només han pogut assolir quatre dels últims quinze punts disputats, i diumenge farà precisament tres mesos que no guanyen com a visitants. De fet, a domicili és on més problemes han mostrat, amb dues victòries per quatre empats i cinc derrotes.

Amb vint-i-set gols a favor i vint-i-sis en contra, han esdevingut un dels conjunts més golejadors de la categoria, però alhora també, dels més golejats de la part alta. Val a dir que lluny del Sánchez-Pizjuán, només en una ocasió han pogut deixar la porteria a zero. Ivi, el jugador que més busca la porteria rival, amb una mitjana de tres xuts per partit, és, amb set dianes, una d'elles diumenge passat per empatar sobre la botzina contra el Rayo a Vallecas, el màxim artiller de l'equip, i una de les principals amenaces en atac. Lasso, peça clau al mig del camp, i per qui passa la major part del joc dels a andalusos, sent l'únic de la plantilla que sobrepassa amb escreix les mil passades, no serà diumenge a Montilivi a conseqüència d'una lesió que va produir-se en l'últim partit.

Pel que fa a precedents, la igualtat és màxima. Tres cops s'han enfrontat Girona i Sevilla Atlético militant ambdós a la Lliga123, amb una victòria, un empat i una derrota com a resultats. El més recent de tots, l'èpic tres a tres que va obrir el campionat aquest agost, i on aleshores, Longo i Rubén Alcaraz van anotar tres dianes durant l'últim quart d'hora per empatar un contundent tres a zero en contra. Vuit anys abans, el Girona havia sortit derrotat de terres andaluses per dos a un. Aquell mateix curs, però mig any abans, es va produir la primera trobada entre els dos conjunts i l'únic disputat a l'estadi de Montilivi. Aleshores, un gol de penal de Jito Silvestre va donar els tres punts als homes dirigits per Raül Agné.