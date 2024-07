PRÈVIA I Levante UD vs. Girona FC: valencians i gironins arriben al partit de demà empatats a dotze punts

Girona i Levante es retrobaran demà diumenge en competició de lliga. Ambdós ja van coincidir la temporada passada a Segona Divisió, aconseguint classificar-se a final de curs per assolir l'ascens directe, en el cas del conjunt valencià per retornar a la màxima categoria del futbol estatal un any després de perdre-la i en el del Girona per estrenar-s'hi. Respecte a l'última campanya el club granota ha mantingut el bloc, principalment a la part del darrere. A la porteria segueix Raúl Fernández, Zamora de Segona Divisió l'últim curs. Enguany la competència en aquesta demarcació és molt elevada, amb Oier, el qual gaudeix molta experiència a la categoria, i Langerak, internacional amb Austràlia i amb un pas dilatat per la Bundesliga entre Borussia Dortmund i Sttutgart. Pel que fa a la defensa, el Levante conserva futbolistes com Toño, Pedro López o el jove Róber Pier, que ha complementat amb d'altres més experimentats i d'una gran qualitat com el lateral Luna, provinent de l'Eibar. D'entre la plantilla també destaquen homes com Campaña, un jugador amb molta mobilitat a la medul·lar i letal arribant de segona línia, i Morales, un extrem molt ràpid i hàbil, punyent per la banda i amb gol. De fet, registra en aquest inici de curs quatre dianes i és un dels màxims anotadors de l'equip.

Fa escassos deu dies Levante i Girona es van trobar en competició oficial, però aleshores en Copa del Rei, on els del Ciutat de València van imposar-se en l'anada de setzens de final a Montilivi per 0-2 amb gols de Boateng i Doukouré, dos dels reforços que aquest estiu han apuntalat l'esquadra valenciana. També ho han fet altres futbolistes, com el jove davanter macedoni Enis Bardhi, autor de quatre gols en aquests primers partits i un especialista a pilota aturada. De fet és a la línia atacant on precisament més modificacions ha patit el pròxim rival del Girona, havent incorporat també a Ivi, revelació de Segona l'últim curs amb el Sevilla Atlético i autor de dos gols fins ara, Álex Alegria i Samuel, patint per contra la llarga lesió de Roger, una de les màximes referències ofensives l'última campanya a la categoria de plata i el qual ja no va ser a Montilivi en Copa i no estarà tampoc al Ciutat de València diumenge en lliga. Juan Ramón López Muñiz, entrenador del Levante, sí que tindrà ja a la seva disposició l'últim reforç de l'entitat. Aprofitant l'alliberament d'una fitxa per la recent també lesió de llarga durada d'Iván López, els granota han incorporat com a cedit el jove punta turc Enes Ünal. Fitxat pel Villarreal aquest estiu a canvi de 15 milions d'euros, el més car de la història del submarí groc i màxim anotador l'últim curs del Twente holandès amb 19 dianes, no ha acabat de tenir minuts a Castelló i ara gaudirà d'una nova oportunitat a LaLiga a les files d'un Levante que està tenint dificultats per trobar el camí del gol.

Els blaugrana sumen en aquest inici de campionat dotze punts, els mateixos que el Girona. Els registres golejadors també són similars entre els dos equips, amb els mateixos gols anotats i només dos menys rebuts per part del Levante. Però el conjunt que entrena Muñiz s'ha fet molt més fort com a local que com a visitant, amb dues victòries, tres empats i una sola derrota al Ciutat de València, on també suma vuit gols a favor i només sis en contra. Respecte als precedents històrics entre Levante i Girona, els granota sumen un balanç molt favorable, de quatre victòries, dos empats i només una derrota en vuit enfrontaments, quelcom que el Girona buscarà revertir aquest diumenge. D'aconseguir guanyar seria la primera victòria del club al Ciutat de València, on fins ara l'equip hi registra tres visites que s'han saldat amb un empat sense gols i dues derrotes.