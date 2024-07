PRÈVIA I Nàstic vs. Girona: primer match ball !!

Després de la victòria del Valladolid davant el Getafe, el Girona disposarà demà del primer match ball, de la primera bola de partit, de l’opció matemàtica d’aconseguir el somiat ascens a Primera Divisió!. Per fer-ho haurà, com a mínim, d'assolir un empat en la seva visita al Nou Estadi de Tarragona.

Per la seva banda, el Nàstic, dinovè amb quaranta-tres punts i a només un de la permanència, buscarà una victòria que el mantingui amb opcions de mantenir la categoria, i que al mateix temps li permeti recuperar el bon rumb al Nou Estadi, on només han sumat quatre dels últims quinze punts en joc. I si el partit a Montilivi de la primera volta va esdevenir l'últim de Vicente Moreno a la banqueta grana, diumenge vinent esdevindrà el primer de Nano Rivas, el successor de Juan Merino i l'encarregat de sortejar en les tres jornades restants la complexa situació en la qual el Nàstic està immers.

L'aspecte ofensiu esdevé el principal argument d'un Nàstic que acumula a les seves files jugadors de contrastada trajectòria i amb una relació estreta amb el gol com Uche, amb passat al Villarreal; Manu Barreiro, cedit per l'Alabès i avalat per les seves últimes campanyes, o els germans Emaná. Entre tots ells sumen un terç de la totalitat de gols materialitzats per l'equip durant el curs vigent, quaranta-dos, esdevenint el desè més anotador de tota la categoria. Qui també agafa molta rellevància en aquest aspecte són els homes de segona línia, una de les principals armes del joc practicat per l'equip, i on destaquen el mitjapunta Sergio Tejera (sancionat, no jugarà contra el Girona), que amb sis dianes es corona com el màxim realitzador de la plantilla, juntament amb Juan Delgado, Juan Muñiz o Jean Luc, que destaquen per l'arribada, la bona visió de joc i la rapidesa, respectivament. D’altre banda, la part més dèbil de l'esquadra tarragonina és la defensiva, on amb cinquanta gols es col·loquen com el tercer conjunt que més encaixa dels vint-i-dos que competeixen a la Lliga123. Només han pogut deixar la porteria a zero en tres dels últims quinze matxs.

Els precedents demostren que els duels disputats entre ambdós equips sempre han estat de màxima igualtat. Sis victòries pel Girona, cinc pel Nàstic, i tres empats. Tots dos sempre han ofert millors resultats quan han disputat la cita amb la condició de local. Al Nou Estadi, tres victòries del Nàstic, per tres empats i un únic triomf gironí. Pel que fa als precedents més recents, es decanten del costat del Gimnàstic de Tarragona, i és que malgrat que l'últim duel, disputat a la primera volta, se'l va endur el Girona amb solvència, els grana acumulen tres empats i una victòria en els quatre partits anteriors.