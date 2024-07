PRÈVIA I Peralada - Móstoles: partit de tornada del play-off d'ascens a Segona B

CF Peralada - CD Móstoles (Diumenge, a les 12h. Mpal. de Peralada)

Després del bon resultat aconseguit en el partit d’anada en terres madrilenyes, amb la victòria per 0-1 al Municipal El Soto de Móstoles, toca intentar rematar, a Peralada, aquesta primera eliminatòria de la promoció d’ascens a Segona Divisió B.

L’equip dirigit per Iván Ruiz és un conjunt físicament molt fort i amb jugadors de qualitat, que pressionen fort a dalt i que constantment busquen obrir el joc a les bandes per acabar amb centrades a l’àrea posant en problemes a la defensa rival. Els d’Arnau Sala hauran de tenir en compte a homes com Nacho Gil, Bravo i sobretot Ónega per qui passa gran part del joc d’atac del Móstoles, però també el seu corpulent davanter centre Luis Carlos que no va estar encertat de cara a gol a l’anada i Barri, un jove amb molt qualitat que va entrar al descans des de la banqueta i per banda dreta va fer molt de mal a la defensa xampanyera amb les seves continues internades. El que a hores d’ara encara no està clar és si el jugador estrella de l’equip, el davanter Berodia (17 gols aquesta temporada) estarà recuperat de la lesió que li va impedir jugar el partit d’anada.

A més de tot això, cal tenir present que, aquesta temporada, el Móstoles ha estat millor jugant com a visitant que com a local, ja que de les vuit derrotes en Lliga, només dues les ha patit fora d’El Soto, d’on ha tret 35 dels 57 punts possibles, 8 més que els aconseguits al seu estadi on ha sumat un total de 27 punts.

Així doncs, es trobaran el millor visitant del Grup 7 de Tercera Divisió, contra el millor local del Grup 5, ja que els jugadors altempordanesos han estat capaços de fer 47 dels 57 punts jugats al Municipal, amb quinze victòries, dos empats i només dues derrotes.

Socis del Girona i el Peralada; entrada gratuïta

Tant els socis del Peralada com els del Girona podran accedir de manera gratuïta al Municipal. Per la resta d’aficionats el preu de l’entrada serà de 10 euros.

CE Manresa – Girona FC “B” (Diumenge, a les 12h. Mpal. El Congost)

El Girona “B” es desplaça al Nou Congost, estadi del Manresa, novè classificat del Grup 1 de Primera Catalana. Els manresans, amb 42 punts, ha guanyat onze partits, empatat nou i perdut tretze. En el balanç de gols en compten 36 favorables i 32 en contra. Per la seva part, l’equip que dirigeix Javi García, abans de disputar la jornada 34, disposa de 39 punts.