PRÈVIA I RCD Mallorca vs. Girona FC

El Girona vol seguir sumant punts en el retorn a l'elit i aquest dissabte arriba a l'estadi Visit Mallorca amb la intenció de superar un rival que fins al moment acumula quatre punts en tres jornades i que, amb un més que els de Míchel, és novè a la classificació. Els balears, que a més voldran reivindicar-se davant la seva gent després de perdre l'únic partit que han disputat com a locals, han tingut un inici de lliga molt bo a domicili enduent-se un punt de San Mamés i derrotant el Rayo Vallecano. De fet, ja en pretemporada van demostrar ser un conjunt molt sòlid, quedant invictes en els sis partits que van jugar i rebent només un únic gol, contra el Nàpols.

Una solidesa defensiva que sol ser un dels pilars en els equips dirigits per Javier Aguirre. El veterà tècnic mexicà, amb molta experiència a la lliga, va arribar a mitja temporada per salvar a l'equip, i assolir l'objectiu li ha valgut la continuïtat a la banqueta balear. A partir de la intensitat, la lluita, la solidesa i la practicitat ha construït un equip altament competitiu pel que se li suposa i, mostra d'això, és que tan sols ha encaixat dos gols i de penal en aquestes primeres jornades de lliga. La pilota aturada, les centrades laterals o les transicions han estat, a més, la principal arma ofensiva dels d'Aguirre, que tot i renunciar a portar el pes del partit es fan forts a les dues àrees. Muriqi és la seva gran amenaça al davant, i ja acumula dues dianes, ambdues de cap. A més, compten amb jugadors de primer nivell com Dani Rodríguez, Kang In Lee o l'ex blanc-i-vermell Pablo Maffeo.

Aquesta serà la primera vegada que Girona i Mallorca s'enfrontaran a Primera Divisió. Abans, s'havien trobat en deu ocasions a Segona, amb tres victòries gironines i tres empats, i un lleuger avantatge pels vermells amb quatre triomfs. L'última visita a Son Moix va acabar amb derrota per 1-0 i ens hem de remuntar al 2015 per cercar l'últim triomf al seu estadi, amb gol de Fran Sandaza en plena lluita per l'ascens.