PRÈVIA I Real Valladolid vs. Girona FC

El Girona afronta avui dimarts a Valladolid un duel transcendental per la permanència quan ja només queden cinc jornades per disputar. Els de Pucela ocupen la primera de les tres places que porten a Segona Divisió amb dos punts menys (32) i el partit es presenta com una oportunitat d'or per recuperar les bones sensacions i allunyar-se de les posicions vermelles de la classificació. Amb tres punts dels últims quinze, els castellans tampoc travessen el seu millor moment, i com el Girona, no guanyen un partit des de la jornada 28, quan van remuntar de forma èpica a Ipurúa amb dos gols al descompte. Aquella és l'única victòria dels de Sergio González en els últims tres mesos, i el passat cap de setmana van tornar a entrar en descens gairebé set mesos després. Des de la cinquena jornada que no figuraven entre els tres últims, i durant el primer terç del curs fins i tot van arribar a lluitar per llocs europeus. La falta de gol (amb només 28 anotats en 33 partits són els menys realitzadors) i la mala ratxa com a local, que l'ha convertit en el segon pitjor de la categoria (14 de 48 punts possibles), són dos dels principals punts febles dels castellans.

Al capdavant de l'esquadra val·lisoletana hi és Sergio González. El preparador català va aterrar a l'entitat tot just fa un any amb l'equip onzè a Segona Divisió, i després d'un gran tram final de temporada el va acabar guiant de nou fins a l'elit en classificar-lo cinquè i resoldre amb èxit el posterior play-off d'ascens. Sota la batuta del de l'Hospitalet el Valladolid es caracteritza per ser un equip pràctic que basa la seva proposta en treballar com a col·lectiu. Junt, equilibrat i organitzat a partir del 4-4-2, per ells és fonamental la seguretat defensiva per després rendibilitzar els pocs gols que transformen, i Kiko Olivas i Calero són els referents a l'eix. En atac es nodreixen principalment del joc directe. Passades llargues, centrades i segones jugades són clau per un equip que també és molt perillós al contraatac, amb jugadors ràpids i profunds per les bandes com Keko o Toni Villa. Cap d'ells, però, destaca per sobre de la resta, i el màxim anotador és el punta Enes Ünal amb quatre, que ha marcat en les últimes dues jornades. El segueixen amb tres Rubén Alcaraz i Óscar Plano, un jugador molt mòbil en zona ofensiva que també és el màxim assistent de l'equip (3). Per la seva banda, Sergi Guardiola, que va arribar al mercat d'hivern, en porta dos i s'ha convertit en la màxima referència ofensiva de l'equip.

Pel partit d'aquest dimarts Sergio González comptarà amb una llarga llista d'absències, a la qual en el partit del passat divendres al camp de l'Alavés (2-2) se n'hi van afegir dues més. Les Keko i Borja Fernández, que a la mitja hora ja havien hagut d'abandonar el camp lesionats. Tampoc hi seran Daniele Verde, Pablo Hervías, Duje Cop, Luismi, Anuar i Steven Plaza. Antoñito, d'altra banda, complirà cicle d'amonestacions. Per contra, Sergio recuperarà als anteriorment esmentats Rubén Alcaraz, que complia sanció, i Toni Villa, que surt de lesió. Per tornar al camí de la victòria, el Girona haurà de trencar la mala ratxa que històricament l'ha acompanyat a l'estadi dels val·lisoletans, on només ha aconseguit un punt en set visites. L'últim precedent entre ambdós és de la primera volta a Montilivi en un partit que va donar el tret de sortida a la vigent temporada (0-0).