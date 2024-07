PRÈVIA I Real Zaragoza vs. Girona FC

El Girona encadena ja cinc victòries consecutives en una categoria tant exigent com la Segona Divisió, i aquest diumenge (16h.) buscarà la sisena a Saragossa. Al davant es trobarà a un equip històric que enguany transita amb tranquil·litat per mitja taula, i que amb 44 punts és quincè. Els aragonesos, això sí, s'han especialitzat a no perdre, i amb només vuit derrotes tan sols l'Oviedo i l'Eibar, líder, n'acumulen menys. Això és perquè han fet de l'empat el seu resultat franquícia, acabant en taules la meitat dels 34 partits que han disputat. Únicament el Lugo n'ha aconseguit més, i els de Jim de fet van arribar a encadenar una ratxa de fins a nou empats consecutius a l'inici de la competició, sent l'1-1 el més repetit amb diferència. Tot i haver fet només un dels últims nou punts, però, arribaran en un dels seus millors moments del curs després d'haver encadenat quatre victòries i de no haver perdut encara a La Romareda aquest 2022 en lliga.

Juan Ignacio Martínez -Jim-, amb passat al Levante i al Valladolid entre d'altres, va agafar el Zaragoza a mitjans de la temporada passada en posicions de descens quan només havia guanyat un dels darrers quinze partits i els va acabar salvant amb tranquil·litat, quelcom que li ha valgut la continuïtat aquest curs. Sota la seva batuta l'equip s'entén des de la fortalesa en la faceta defensiva, buscant encaixar poc per, a través d'un joc pràctic i sense gaires floritures, aprofitar les seves oportunitats. Les estadístiques ho avalen, i és que s'han convertit en el vuitè conjunt de la categoria menys golejat (36) amb uns registres molt similars als d’equips capdavanters. La falta de gol, que els ha portat a ser els quarts menys realitzadors amb 31, està sent el gran escull en aquesta temporada i el que més els ha penalitzat. Els aragonesos s'han quedat sense marcar en un terç dels partits que han disputat, onze, i els màxims artillers són Álvaro Giménez, Vada i Azón amb cinc. Aquest últim, de fet, és el que està més en ratxa de cara a porteria i és que els ha fet tots en les darreres set jornades.

Contra un Zaragoza abonat a l'empat, els de Míchel a la primera van igualar a un el marcador a Montilivi contra els aragonesos, i també la temporada passada i l'anterior, en les dues últimes visites a La Romareda, van acabar en taules (2-2 i 3-3). Ho van fer, de fet, amb Cristhian Stuani com a protagonista destacat, i és que l'ariet uruguaià ha anotat en fins a quatre dels darrers cinc duels davant els de Jim, i ho ha fet, més d’un cop, amb gols decisius que han permès anotar punts.