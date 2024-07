PRÈVIA I UD Las Palmas - Girona FC

El Girona visitarà avui dissabte l'estadi de Gran Canaria per afrontar un partit que posarà el punt final a una temporada històrica. L'equip de Pablo Machín es trobarà al davant un Las Palmas que enguany no li han anat gens bé les coses, ja que no ha aconseguit mantenir la categoria. L'equip canari va certificar de forma matemàtica el seu descens a Segona Divisió fa tres setmanes, i arriba al darrer partit del curs com a penúltim classificat de Primera, amb vint-i-dos punts, i havent sumat únicament cinc empats en els darrers quinze partits. El conjunt que entrena Paco Jémez no guanya des de començaments del passat febrer, quan va doblegar el Màlaga, i s'ha convertit també en l'equip de la categoria que menys punts ha sumat com a local, amb tan sols catorze. Des del primer partit del passat mes de març, quan va empatar a un contra el Barça, el Las Palmas no ha tornat a sumar com a local, i només ha fet dos punts lluny del seu estadi.

Paco Jémez va aterrar el passat desembre per intentar reconduir la dinàmica de l'equip. El tècnic canari, que ja va havia dirigit l'entitat de la seva terra natal amb anterioritat a Segona, es convertia així en el quart entrenador de l'equip en la temporada vigent, després de Manolo Márquez, Paco Ayestarán i Paquito Ortiz. Tot i aconseguir punts de prestigi en els seus primers partits a la banqueta, entre els quals una victòria contra el València o un empat a San Mamés, una mala dinàmica a partir del mes de febrer no ha permès a l'equip reconduir la situació i evitar el descens. Des de la seva arribada a Gran Canària, l'extècnic del Rayo o el Cruz Azul, entre d'altres, sempre ha apostat per un equip intens, competitiu i protagonista, portant a terme un joc vistós i clarament ofensiu basat en l'elaboració des del darrere i la combinació. Tot i això, no ha aconseguit resoldre els problemes defensius, reflectits en les 72 dianes encaixades que el converteixen en el segon equip de Primera més golejat, ni tampoc superar les dificultats en ata.

Amb 23 gols anotats, el Las Palmas és també el menys anotador de la categoria. El gol és escàs i està poc repartit. Només quatre jugadors han marcat aquest curs més de dues dianes, i dos d'ells ja no són a l'equip. Remy, autor de cinc d'elles, va posar rumb al Getafe al mercat d'hivern, mentre que Viera, amb quatre, va sortir també amb destí a la Xina. En l'actualitat, el punta Calleri lidera la taula de màxims anotadors amb vuit, seguit per Halilović, amb dues, i en les darreres jornades també s'hi ha sumat el jove davanter del filial Erik Expósito. L'última victòria del Girona a l'estadi de Gran Canària va ser el 2010, i des d'aleshores, en les quatre darreres visites hi ha perdut. El balanç d'enfrontaments entre ambdós equips és clarament favorable als canaris, que s'han imposat en sis dels últims deu matxs, per un empat i tres victòries blanc-i-vermelles. Val a dir, però, que quan el Girona ha guanyat ho ha fet sempre amb solvència, assolint el passat gener la diferència més àmplia a Montilivi, en superar l’equip de Gran Canaria per 6-0.