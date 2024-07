PRÈVIA I València CF vs. Girona FC

El somni torna a ser una realitat i avui, després de tant intentar-ho i desitjar-ho, el Girona per fi trepitjarà de nou la Primera Divisió. L'equip de Míchel estrena la seva segona etapa al màxim nivell visitant un estadi històric com és Mestalla, i al davant es trobarà a un València en reconstrucció i que enguany comença projecte nou de la mà de Gattuso. El tècnic italià, amb experiència al Milan i al Nàpols, aterra a la lliga espanyola amb l'objectiu de donar un nou aire al conjunt valencianista, que després d'haver quedat en una tranquil·la novena posició el curs passat es proposa tornar a lluitar per cotes altes i recuperar la il·lusió d'èpoques anteriors.

Amb Gattuso al capdavant l'equip ha anat agafant forma durant la pretemporada i ha començat a definir una identitat basada en el protagonisme a través de la pilota. Organitzat habitualment a través del 4-3-3, els valencians s'han erigit com un equip alegre i amb predilecció pel bon joc, buscant tenir el màxim temps la possessió amb l'objectiu de desordenar el rival i trobar els espais. Els resultats dels tests de preparació els avalen, i les victòries contra el Borussia Dortmund (1-3) o la darrera en l'estrena a casa contra l'Atalanta (2-1) adverteixen de la perillositat de l'equip “ché”.

Un equip, això sí, que ha patit baixes sensibles respecte a l'última temporada. Guedes, màxim anotador amb onze dianes i puntal ofensiu, ha estat traspassat als Wolves, i tampoc podran comptar amb jugadors com el porter Cillessen, el central Alderete o l'atacant Bryan Gil, a banda de perdre també al capità Gayà per sanció. A les seves files, però, segueixen futbolistes destacats com Carlos Soler, autor també d'onze dianes l'últim curs i timó a la medul·lar, o Hugo Duro i Maxi Gómez, referències al davant. A més, han incorporat l'extrem Samu Castillejo, que torna a Espanya després de la seva aventura italiana i d’haver destacat al Villarreal.

Girona i València s'han enfrontat en quatre ocasions i només una favorable als interessos dels de Míchel. Va ser, precisament, en la darrera visita a Mestalla, quan un solitari gol de Pere Pons va permetre als catalans marxar amb els tres punts. Un 2-1 en la primera visita oficial a l'estadi, a més d'un 0-1 i un 2-3 a Montilivi, són la resta de precedents, que reflecteixen partits sempre molt disputats tot i no aconseguir puntuar.