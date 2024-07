PRÈVIA R. Sociedad vs. Girona FC

Comença una nova temporada del Girona a Primera Divisió, la quarta, i amb ella la il·lusió i l'ambició de seguir-se superant any rere any per seguir gaudint del futbol de màxim nivell a Montilivi i a través d'una proposta vistosa i atractiva dels de Míchel. L'estrena enguany serà en un dels escenaris més exigents de la categoria, el Reale Arena. Al davant, una Real Sociedad que l'any passat va classificar per Champions fent un curs excel·lent, i que compta amb un projecte sòlid encapçalat a la banqueta per Imanol Alguacil.

Amb un joc associatiu i volent ser protagonistes amb pilota, els donostiarres s'han consolidat com un dels equips forts del campionat els darrers anys, i fins i tot van aconseguir aixecar una Copa del Rei el 2021. A més, han acabat la pretemporada amb bons registres. La setmana passada es van imposar davant el Betis, i abans havien empat contra l'Atleti i derrotat al Bayern Leverkusen sense encaixar cap gol. La plantilla ha partit pocs canvis, tot i que alguns de sensibles. Perden a David Silva per lesió, que era el gran timó a la medul·lar, i tampoc seguiran comptant amb el màxim anotador Sorloth (12). En contrapartida, recuperen a un Sadiq que el curs passat va estar inèdit per problemes físics, i també han incorporat André Silva. Però és que a l'onze segueixen comptant amb futbolistes d'una gran qualitat, sobretot al mig, com Zubimendi, Brais, Merino, Kubo o Oyarzabal.

El Girona haurà de sobreposar-se als precedents si vol començar la lliga amb bon peu, i és que a l'estadi dels donostiarres mai hi ha guanyat. Això sí, en les dues últimes visites s'ha endut dos empats. La Real Sociedad, de fet, és un conjunt que històricament ha costat, i tan sols s'ha pogut guanyar en tres dels divuit enfrontaments que s'han disputat, però ara toca revertir la ratxa per iniciar la lliga amb les màximes garanties.