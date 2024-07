PRÈVIA Rayo Vallecano vs. Girona FC

El Girona visita aquest dissabte Vallecas amb l'objectiu de mantenir-se una setmana més com a líder. Els homes de Míchel Sánchez segueixen enfilats al capdamunt de la classificació i volen allargar el somni davant un Rayo Vallecano que ha començat bé la temporada. Els madrilenys són novens a la classificació amb 18 punts, i encadenen vuit jornades sense perdre. Tan sols acumulen dues derrotes en dotze partits, si bé han empatat la meitat dels duels que han disputat. La setmana passada van donar la sorpresa esgarrapant un punt del Santiago Bernabéu (0-0), i s'han erigit un conjunt molt competitiu.

Els madrilenys s'han sabut sobreposar a l'adeu d'Iraola, artífex de l'ascens i del bon tarannà a Primera, i amb Francisco mantenen el seu esperit de lluita tot i que des d'un futbol diferent. El tècnic andalús, amb passat a Montilivi, aposta per un joc més directe i dona molta importància a la solidesa defensiva. Només han encaixat 15 gols, i serien dels menys golejats de la categoria si no fos per la golejada que van encaixar contra l'Atlético de Madrid (0-7). Fins ara el Rayo Vallecano ha deixat la seva porteria a zero en fins a sis partits, i també compten amb molt potencial ofensiu al davant. Raúl de Tomás és la referència, i l'acompanyen Isi i Álvaro García, el màxim anotador amb tres dianes. A les seves files també tenen jugadors mítics com Falcao, Bebé o Trejo, i al darrere regna l'experiència de veterans com Aridane, Espino o Lejeune.

Rayo i Girona s'han enfrontat en fins a vint-i-cinc ocasions, amb molta igualtat entre ambdós. El balanç total afavoreix lleugerament els gironins, que han aconseguit deu victòries i sis empats, per nou derrotes. A domicili els registres també són favorables, i de fet el Girona ha aconseguit una victòria i un empat en els dos partits a Primera Divisió, i encadena tres visites sense perdre. L'última, la temporada passada, es va resoldre amb un 2-2 gràcies a dues dianes de Tsygankov. Enguany els de Míchel buscaran tres punts més que els permetin marxar a l'aturada en primera posició.