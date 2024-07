PRÈVIA | Sporting de Gijón vs. Girona FC

Nou punts per disputar i un objectiu; ser al play-off d'ascens. El Girona afronta aquest diumenge una nova final a Gijón amb l'objectiu de seguir ferm en les posicions capdavanteres de la classificació i d'aconseguir la victòria després de merèixer molt més la setmana passada contra el Tenerife. Al davant, un equip històric en hores baixes que lluita per evitar el descens a Primera RFEF. Dissetens amb 42 punts, els asturians són només dos punts per sobre de la Real Sociedad B, que marca la línia entre continuar a Segona l'any que ve o no, i encadena una dinàmica nefasta amb tan sols tres dels divuit punts que s'han disputat des que va començar el mes d'abril. Un curs de llums i ombres dels blanc-i-vermells, que van començar enfilant-se al capdavant de la taula amb només una derrota en els deu primers partits i que també van eliminar tot un semifinalista de Champions de la Copa del Rei com el Villarreal, però que a la vegada han encadenat ratxes molt dolentes que els han condemnat a lluitar per no baixar.

Tot i la delicada situació esportiva que travessen, la seva esperança té un nom: Abelardo Fernández. Després de destituir David Gallego i que tampoc l'ex del Girona Pep Lluís Martí pogués redreçar la situació, l'Sporting ha recorregut a l'artífex del seu darrer ascens a Primera per buscar la reacció. El tècnic asturià, amb una llarga trajectòria a l'entitat, va debutar la setmana passada amb un empat al camp del Huesca (1-1), i enguany es retrobarà a El Molinón amb la seva afició en una cita que també és una autèntica final per a ells. Djuka, amb tretze dianes, és el gran argument al davant en un curs on els està costant anotar, i el segueixen l'extrem Aitor García amb sis i Fran Villalba i Pedro Díaz amb quatre. A l'altra àrea, noms destacats també com el de Cuéllar a la porteria o Babin a l'eix. Defensivament, de fet, són un dels millors equips de la part baixa i en els últims vuit partits no han encaixat més d'un gol en cap.

El Girona haurà de trencar amb els precedents si vol endur-se quelcom positiu de El Molinón. I és que en deu visites que hi ha fet al llarg de la història, tan sols hi ha pogut sumar dos empats i fer-hi quatre gols. L'última visita, la temporada passada, va acabar amb derrota per 2 a 0, i tampoc aquest curs a la primera volta els de Míchel van poder imposar-se als asturians, que van guanyar per 1 a 2 a Montilivi.