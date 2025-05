PRÈVIA Valladolid vs Girona

Valladolid: objectiu permanència

El Girona vol fer un pas de gegant al José Zorrilla per encarrilar la salvació. Davant un rival ja descengut i amb una dinàmica molt dolenta, tot i ser combatiu en tots els partits, els de Míchel necessiten sumar tres punts que els aproparien molt a certificar matemàticament la continuïtat a Primera Divisió. Al davant, un rival que és cuer de Primera Divisió amb 16 punts i que encadena nou derrotes consecutives. A més, només han fet un dels darrers quaranta-vuit punts, i l'última victòria va ser en el primer partit de l'any davant el Betis (1-0). La situació dels blanc-i-violetes és un punt enganyosa, ja que de les quinze derrotes d'aquest 2025 vuit han estat per la mínima, i tant el Barça com Osasuna han hagut de remuntar en les dues darreres setmanes. Això sí, són amb diferència els més golejats i els menys golejadors de la categoria, i també els pitjors locals tot i que han fet tretze dels seus setze punts a casa, on són més forts.