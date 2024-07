PRÈVIES I Castelldefels vs. Peralada; Farners vs. Girona "B" i Juvenil A vs. Zaragoza

UE Castelldefels - CF Peralada (Diumenge, a les 12h. Municipal Els Canyars)

Desprès de la victòria contra La Jonquera i la històrica classificació matemàtica del Peralada per disputar els play-off d’ascens a Segona Divisió B, això no s’atura i si l’equip empordanès vol optar al títol de lliga que ara es troba a dos punts de distància necessiten obtenir tots els punts possibles en les sis jornades que resten per acabar la temporada regular. El calendari els depara quatre partits com a visitants i dos com a locals, i el primer dels camps a visitar, és aquest diumenge a Castelldefels.

El Castelldefels es troba actualment a la setzena posició de la taula amb 33 punts, dos per sobre de les posicions de descens directe, tot i que tal i com està la classificació dels equips catalans de Segona Divisió B, entraria en el joc dels descensos no compensats amb possibilitats igualment de baixar a Primera Catalana. L’equip del Baix Llobregat, acumula dues victòries consecutives precisament contra equips gironins, a casa contra La Jonquera i a Vilatenim contra el Figueres la setmana passada, que li han permès sortir del descens directe i han encadenat quatre victòries en els darrers set partits jugats. En els darrers dos mesos de competició aquest equip ha fet un salt de qualitat, tant defensivament (en les quatre darreres victòries esmentades no han rebut cap gol en contra), com ofensivament, on la incorporació del davanter Sergi Moreno al mercat d’hivern (ha fet quatre gols en els darrers sis partits jugats) els hi ha donat molta més capacitat anotadora.

Al partit de la primera volta jugat al Municipal de Peralada el resultat va ser un 4-0 favorable amb gols de Draman, Boniquet, Estellés i Jorge Marta. Mentre que en els precedents recents entre els dos equips que són de la temporada 2014-2015, l’any de la tornada del Peralada a Tercera Divisió, els resultats van ser de 1-0 a Els Canyars favorable al Castelldefels i el mateix resultat a la tornada 1-0 pels xampanyers al Municipal de Peralada.

CE Farners - Girona “B” (Dissabte, a les 16h. Mpal. Santa Coloma de Farners)

Després de la victòria per 2-0 la setmana passada davant el Vic, els de Javi García, buscaran continuar la dinàmica al Mpal. de Santa Coloma. El Farners ocupa la vuitena posició amb 38 punts reunits en deu victòries i vuit empats. En el seu caseller també hi apareixen nou derrotes. D’altre banda el balanç de gols els és desfavorable amb trenta-quatre gols assolits i trenta-vuit rebuts.

Juvenil A - Real Zaragoza (Dissabte, a les 18h. Mpal. de Vilablareix)

Partit molt important el que disputarà demà l’equip dirigit per Àlex Marsal. El Girona, que ara es situa a la sisena posició amb 44 punts, s’enfrontarà al Zaragoza, setè a només un punt per sota. Els aragonesos han aconseguit onze victòries i deu empats i han perdut vuit partits. En aquests vint-i-nou matxs disputats han fet trenta-vuit gols i els n’hi ha fet trenta-sis.