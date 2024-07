PRÈVIES I Europa vs. Peralada; Girona "B" vs. Manresa i Juvenil A vs. Nàstic de Tarragona

CE Europa - CF Peralada (Diumenge, a les 12h. Mpal. Nou Sardenya)

Després de la primera victòria del 2017 la setmana passada, arriba el primer desplaçament de la segona volta de la Lliga, amb el partit al camp de l’Europa.

El club del barri de Gràcia partia a priori com un dels favorits de la categoria, però sorprenentment es troba en posicions de descens directe amb dinou punts. L’ Europa només ha aconseguit guanyar dos partits a casa i els dos per la mínima -1-0, i és que, juntament amb La Jonquera, és l’equip que menys gols a favor porta de tota la Lliga, amb només onze dianes en els vint partits jugats. Per contra, és un dels equips més sòlids en defensa ja que només ha encaixat divuit gols.

Així doncs, malgrat la situació a la taula classificatòria del conjunt barceloní, amb una plantilla amb qualitat i jugadors de gran experiència a la categoria, com el capità Cano, Rojas i el seu màxim golejador Xavi Civil, es preveu per diumenge un partit complicat i difícil al Nou Sardenya, un dels estadis on es respira més ambient de futbol de tota la Tercera Divisió.

En el partit de la primera volta, el Peralada va guanyar per 2-1. Els darrers precedents entre els dos equips havien estat de derrota i empat jugant com a visitants -2-1 i 1-1- i empat i derrota com a locals 0-0 i 0-5.

Girona “B” – Manresa CEA (Diumenge, a les 16h. Mpal. Sant Ponç)

L’equip que dirigeix Javi García afrontarà aquest cap de setmana un partit important per intentar escalar cap a zones més segures de la classificació. El filial blanc-i-vermell, actualment quinze classificat, rebrà al seu més immediat perseguidor, el Manresa, del qual només el separen tres punts. El número de victòries d’ambdós equips és el mateix, quatre, mentre que el Girona n’ha empatat sis i n’ha perdut cinc, per tres empats i nou derrotes dels manresans. Pels que fa a gols els dos equips tenen exactament els mateixos a favor i en contra: el Girona 25 i el Manresa 22.

Juvenil A-Gimnàstic de Tarragona (Diumenge, a les 12:30h. Mpal. Vilablareix)

El Juvenil rep a casa l’equip tarragoní, després de que els d’Àlex Marsal ajornessin el partit contra la Damm del passat cap de setmana per les obres que s’estan duent a terme al Feliu i Codina. Els gironins ocupen una meritòria sisena plaça amb vint-i-set punts mentre que el Nàstic és onzè amb vint-i-un. La dinàmica positiu dels nostre Juvenil la reflecteixen els seus números: vuit partits guanyats, tres empatats i sis perduts, amb setze gols a favor i catorze en contra. Per la seva banda la xifres del Nàstic mostren cinc victòries, sis empats i set derrotes, amb un balanç de vint dianes favorables i vint-i-set en contra.