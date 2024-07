PRÈVIES I Granollers vs. Peralada; At. de Montcada vs. Girona "B" i At. Balears vs. Juvenil A

Granollers-Peralada (Diumenge, a les 12:30h. Mpal. Granollers)

Després d’empatar a zero a casa davant el Sant Andreu, el Peralada s’enfrontarà aquest cap de setmana al Granollers al camp dels vallesans. Els locals que disposen de 37 punts, estan només a tres dels 40, la xifra que marca habitualment la salvació a la categoria. Els empordanesos, per la seva part, es situen en 58 punts, a sis del íder, l’Olot. Al seu estadi, el Granollers ha assolit 24 dels 42 que hi ha disputat, vencent en el cinquanta per cent dels partits. Els xampanyers s’han endut gairebé el mateix nombre de punts en els matxs fora de casa, 23 de 39 possibles.

L’equip que dirigeix Arnau Sala viatjarà a Granollers amb les altes de Serrano i Pablo Carbonell, alhora que pateix les baixes d’Ernest Forgas i Nacho Ruiz. Sergi Àlamo que ja ha rebut l’alta mèdica i es troba a disposició del míster.

At. de Moncada-Girona “B” (Diumenge, a les 12h. Mpal. Can Sant Joan)

Els homes de Javi García tindran al Mpal. Can Sant Joan l’oportunitat d’empaitar un rival directe, l’At. de Moncada. Els barcelonins tenen 27 punts, tres més que el filial blanc-i-vermell. En el seu balanç particular ha aconseguit vèncer en sis partits, empatar en nou i n’han perdut vuit. Compten els gols favorables en trenta-set dianes i n’han rebut quaranta-dos.

At. Balears-Juvenil A (Dissabte, a les 16h. Camp Son Malferit)

El Juvenil vol continuar la seva cursa cap a la part alta del grup 3 de la Divisió d’Honor. Els d’Àlex Marsal ocupen ara el setè lloc amb 42 punts, a nomes dos per sota del Zaragoza. Els gironins s’havien enfrontat en les dues últimes jornades a Barça i Espanyol, primer i segon classificat, aconseguint uns excel·lents quatre de sis punts possibles. El rival d’aquest cap de setmana és l’At. Balears, avant penúltim classificat amb 21 punts. Els mallorquins s’han fet amb sis victòries, tres empats i setze derrotes, amb divuit gols a favor i quaranta-dos en contra.