PRÈVIES I Manlleu vs. Peralada i Llagostera "B" vs. Girona "B"

AEC Manlleu - CF Peralada (Diumenge, a les 17h. Mpal. de Manlleu)

La victòria de diumenge passat contra el líder, l’Olot, al Municipal de Peralada amb el gol d’Ernest Forgàs al minut 92, fa que els empordanesos encara mantinguin opcions matemàtiques per poder guanyar la lliga de Tercera Divisió.

El proper rival dels xampanyers, el Manlleu, arriba a aquest partit en una situació molt complicada, ja que es troba en divuitena posició en llocs de descens directe a Primera Catalana després de la derrota del cap de setmana passat contra La Jonquera per 2-1. A més, tenint en compte tot el tema dels descensos no compensats dels equips catalans de Segona Divisió B, es trobaria actualment a cinc punts de les places de les formacions que no baixarien per aquests descensos.

El Manlleu ha aconseguit en tot el campionat sis victòries, cinc de les quals han estat al seu camp. En la resta dels dotze partits que hi ha jugat ha patit tres derrotes i nou empats.

L’equip entrenat per Nil-Tomas Urgelles, que és el segon més golejat de la categoria amb cinquanta-tres gols, basa el seu joc en la condició física, en les accions a pilota aturada i té en Manel Sala el seu màxim golejador amb nou dianes.

El resultat de la primera volta va ser de 3-0 favorable al Peralada tot i que va ser un partit molt complicat que no es va resoldre fins als instants finals, amb el segon gol de Coro al minut 85 i el tercer de Serrano ja al minut 90.

Els darrers precedents de les dues últimes temporades de partits jugats al Municipal de Manlleu, han estat favorables als colors empordanesos, amb dues victòries per idèntic resultat, 1-2.

UE Llagostera “B” - Girona FC “B” (Diumenge, a les 12h. Mpal. de Llagostera)

El filial blanc-i-vermell vol continuar la dinàmica de tres partits seguits puntuant. La quarta d’aquesta sèrie intentaran que es produeixi aquest diumenge amb el seu enfrontament amb el Llagostera “B”. Els de Javi García visitaran el camp dels llagosterencs, quart classificat amb cinquanta punts, que han aconseguit amb catorze victòries i vuit empats. En el balanç de gols, els rivals del Girona “B” han assolit quaranta-dues dianes i n’han rebut vint-i-vuit.