PRÈVIES I Peralada vs. Manlleu; Martinenc vs. Girona "B" i Zaragoza-Juvenil A

Peralada CF-Manlleu AEC (Diumenge, a les 17h. Mpal. Peralada)

Un cop superat el partit al camp del líder, l’Olot, i encara amb el regust amarg de l’empat, després d’una espectacular primera part on el Peralada va poder sentenciar el matx amb el penal al minut 84, l’equip empordanès vol passar pàgina per tornar a jugar davant la seva afició.

En aquesta dissetena jornada, el Municipal de Peralada rebrà el Manlleu, equip situat en la quinzena posició de la taula amb disset punts, però que arriba amb una dinàmica especialment positiva, ja que després d’un començament irregular de Lliga -on no va aconseguir la victòria fins a la jornada 12- no ha tornat a perdre i porta en els darrers cinc partits 11 dels 15 punts possibles.

Els manlleuencs entrenats novament per Miquel Muñoz, després del seu pas pel Farners, destaquen per ser un bloc sòlid en defensa i amb bons homes d’atac com Trulls, Aumatell i Manel Sala, tot i que aquest darrer arriba lesionat i no podrà jugar, de la mateixa manera que Seuma i Pol Coll que estan sancionats. El Peralada també tindrà la baixa per sanció del central Albert Estellés, que va veure la cinquena groga el darrer partit.

Qui sí tornarà amb les files del Manlleu a Peralada, serà el que fins l’any passat era el capità empordanès, Mate, que desprès de vuit temporades al club, aquest darrer estiu, va decidir canviar els aires de l’Empordà pels d’Osona. El club el rebrà amb un petit homenatge per tots els anys que va passar a l’entitat.

Els resultats directes en les dues darreres temporades que s’han enfrontat a Tercera Divisió són de derrota per 0-1 i empat 1-1 jugant el Peralada com a local i de dues victòries per 1-2 com a visitants.

Martinenc FC-Girona “B” (Diumenge, a les 12h. Mpal. Guinardó)

En un Grup 1 de Primera Catalana molt igualat on entre el segon classificat i el catorzè només els separen sis punts, el filial blanc-i-vermell viatja al camp del Martinenc. L’equip barceloní ocupa aquesta catorzena plaça amb setze punts i amb un balanç de quatre victòries, quatre empats i cinc derrotes. En el comptador de gols n’ha fet tretze i n’hi han marcat divuit. A l’equip de Javi García li toca refer-se després de perdre la passada jornada per 2 a 3 a Sant Ponç davant el Llagostera “B”.

Real Zaragoza-Juvenil A. (Diumenge a les 16h. CE Zaragoza)

Els d’Àlex Marsal visiten el camp de l’equip que els precedeix a la classificació, el Real Zaragoza, que disposa de dinou punts, un més que els gironins. Dels catorze partits disputats pels aragonesos n’han pogut guanyar quatre, empatar-ne set i han patit tres derrotes. En el seu compte golejador han fet setze gols i n’han rebut divuit.