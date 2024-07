PRÈVIES I Sabadell "B" vs. Peralada; Tona vs. Girona "B" i Juvenil A vs. Sabadell

CE Sabadell B - CF Peralada (Diumenge, a les 12h. Poliesportiu Olímpia)

Després que el Peralada es retrobés amb la victòria el passat cap de setmana i retallés a només dos punts el marge amb el líder, l’Olot, els empordanesos s’enfronten al Sabadell B a terres vallesanes.

El filial arlequinat arriba en una molt bona dinàmica de resultats, ja que ha aconseguit cinc victòries en els darrers vuit partits, quan en les primeres vint-i-dues jornades només n’havia aconseguit dos. Ara mateix disposa de 30 punts empatat amb el primer equip que aconseguiria la salvació.

Tot i aquesta bona ratxa, s’ha de dir que aquestes cinc victòries les ha aconseguit com a visitant, que és on sembla trobar-se més còmode, ja que a casa, els darrers sis matxs han acabat amb dos empats i quatre derrotes, sent a més l’equip més golejat de tota la categoria amb 46 gols.

Els vallesans es caracteritzen, com a filial que són, per ser un equip jove i amb jugadors de qualitat, que intenten fer un joc vistós i combinatiu. Els seus jugadors més destacats són el davanter Manel Raigón amb set gols tot i que és dubte per lesió i el punta Max Marcet, jugador de molta qualitat en l’un contra un i que porta anotats sis gols.

Per part dels xampanyers, seran baixa el porter Gianni (convocat amb el primer equip del Girona), el capità Coro (amb una lesió al bíceps femoral de la cama esquerra que el tindrà tres setmanes apartat dels camps) i Pablo Carbonell per sanció (acumulació de cinc grogues), a més de Draman i Nacho Ruiz.

A la primera volta el resultat va ser de victòria del Peralada per 2-1, mentre que els darrers tres enfrontaments al seu camp havien estat, victòria la temporada passada per 1-3, i empat 0-0 i derrota 1-0 les dues temporades anteriors.

UE Tona-Girona “B” (Diumenge, a les 11:45h. Mpal. de Tona)

De nou, el Girona “B” s’enfronta a un rival directe. Es tracta del Tona, que ocupa la quinzena plaça a només tres punts per sota dels blanc-i-vermells. Els osonencs han guanyat set partits, n’han empatat quatre i n’han perdut catorze. En el marcador de gols han assolit vint-i-sis dianes però, per contra, són el segon equip més golejat de la categoria amb trenta-nou gols.

Juvenil A-CE Sabadell (Diumenge, a les 12:30h. Mpal. Vilablareix)

Aquest diumenge l’equip que dirigeix Àlex Marsal rep al cuer del grup 3 de Divisió d’Honor, el Centre d’Esports Sabadell. Els vallesans tenen només dotze punts i es troben a molta distancia del penúltim classificat, el Sant Domingo, del que el separen deu punts, que han reunit amb tres victòries i tres empats. Vint-i-una és el seu còmput de derrotes. En l’apartat de gols, el Sabadell n’ha fet vint-i-cinc i n’ha rebut seixanta-vuit, la xifra més alta de la categoria.