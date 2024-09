Prop de 900 aficionats es desplaçaran a París per animar l'equip en l’estrena en la fase lliga de la UEFA Champions League. El partit, que tindrà lloc al Parc dels Prínceps de París, enfrontarà el Girona amb un dels equips més potents d'Europa, el Paris Saint-Germain. Una cita històrica que els aficionats del Girona no s’han volgut perdre i viatjaran a la capital francesa per donar suport a l’equip.

El punt de trobada de l’afició, que es desplaçarà per carretera, tren i avió, és la Porte de Saint Cloud, a les 6 de la tarda, davant l’església Sainte Jeanne de Chantal. Des d’allà, s’anirà tots plegats fins a l’estadi. Es recomana als aficionats que, en cas d’utilitzar el metro per arribar al punt de trobada, s’utilitzi la línia 9. La parada es diu Porte de Saint-Cloud, amb sortida al carrer per la porta número 1.

L’expedició que viaja amb els autocars organitzats pel Club sortiran de Montilivi a les 11 de la nit de demà dimarts i tornen, un cop acabat el partit.

El partit contra el PSG serà el primer d'una sèrie d'enfrontaments contra els millors equips d'Europa. L’estrena a Montilivi serà el proper 2 d’octubre amb la visita del Feyenoord.