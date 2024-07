Projecte Girona FC Escoles ONZE IDEAL

"L"Onze Ideal". Aquest ?s el nom del projecte que impulsa el Girona i mestres d"escoles de la demarcaci?. La iniciativa t? com objectiu treballar els valors relacionats amb l"esport tant per part del Club com dels centres educatius. Avui ha estat presentat a Montilivi en un acte que ha comptat amb la participaci? del president del Girona, Francesc Rebled, i els ensenyants que l"han elaborat: Crist?bal S?nchez, director de l"escola de Vila-roja; L?dia D?az, mestra de l"escola Migdia i Joan Noguera, mestre de l"escola de Santa Eug?nia. El m?xim responsable blanc-i-vermell ha explicat que "per cr?ixer en massa social hem de cr?ixer des de la base i les escoles hi tenen un paper fonamental. Per? volem anar m?s enll? i traslladar els valors de l"esport als m?s petits ja que s?n actituds completament extrapolables a la vida i als comportaments socials". Per la seva part, Crist?bal S?nchez tamb? ha destacat que l"altre objectiu del projecte "?s treballar la cohesi? social perqu? alumnes de realitats diverses es coneguin i comparteixin experi?ncies".

"L"Onze Ideal" es dur? a terme les dues setmanes anteriors als partits del Girona a Montilivi. En aquests quinze dies previs, dues escoles seran les protagonistes realitzant diverses activitats acad?miques i esportives. Al llarg de la primera setmana i a classe, l"alumnat treballar? els valors omplint una fitxa on hi haur? un text amb una hist?ria d"una persona molt estimada per l"aficionat blanc-i-vermell; Effah Kingsford, conegut tamb? com "Si us plau". Ell t? un perfil de seguidor amb els valors que volem transmetre. Tamb? en aquests primers set dies es disputar? un partit de futbol entre els alumnes de les dues escoles. En aquest matx hi seran presents dos jugadors del Girona que seran els "padrins" de l"esdeveniment. Posteriorment els futbolistes mantindran una xerrada amb la mainada en la que els explicaran les seves experi?ncies en el m?n de l"esport i el futbol professional. A la segona setmana els nens i nenes visitaran l"estadi de Montilivi i finalment, el cap de setmana es convertiran en espectadors del partit del Girona i durant la mitja part, protagonitzaran un llan?ament de penals.

Foto: Poc abans de la presentaci? del projecte, alumnes de l"escola de Vila-roja s"han fotografiat amb els jugadors i cos t?cnic del Girona.