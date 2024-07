PUMA es convertirà en partner estratègic del Girona FC a partir de la propera temporada

PUMA serà partner estratègic del Girona FC a partir de la propera temporada. La vinculació és fruit de l’acord a llarg termini signat entre el City Football Group i la companyia alemanya, que equiparà els equips del grup a Anglaterra, Austràlia, Uruguai i la Xina.

A partir de juliol doncs, PUMA serà soci oficial del Girona FC, el Manchester City FC, el Melbourne City FC, el Club Atlético Torque i el Sichuan Jiuniu FC i proveirà tots els equips, incloent el futbol masculí, el femení i el futbol base.

"L'associació de PUMA amb el City Football Group és l’acord més gran que hem realitzat mai, tant en l'abast com en l'ambició", va declarar Bjørn Gulden, director general de PUMA. "Estem molt contents d'aquesta associació amb el City Football Group; amb un èxit i una ambició d’innovar que l’ha portat a establir nous estàndards, dins i fora del camp. Esperem poder construir una relació innovadora en el món del futbol i redefinir el model d'associació esportiva. Volem maximitzar el rendiment en el terreny de joc, així com la cultura del futbol, ​​en àmbits com ara la música, el joc i la moda per connectar i inspirar els seguidors de cada equip".

Per al President del Girona FC, Delfí Geli, “associar-nos amb PUMA com a partner estratègic suposa una gran satisfacció pel Girona ja que aquesta marca és referent mundial del seu sector. Formar part d’aquest acord global, amb el nexe de City Football Group, enforteix encara més el nostre projecte, garantint-nos uns productes de primer nivell tant pel que fa a disseny com de qualitat de materials”.

"Aquest anunci marca l'inici d'un nou i emocionant capítol per al City Football Group", va dir Ferran Soriano, director general de City Football Group. "La nostra relació amb PUMA, que engloba cinc clubs del City Football Group en quatre continents diferents, restablirà el model per a les aliances esportives en una escala veritablement global i, al mateix temps, és rellevant a nivell local i autèntic per als seguidors de tot el món. PUMA comparteix la nostra visió d'expectatives desafiadores, i esperem amb interès el que creiem que serà una associació innovadora".

Aquesta associació entre PUMA i City Football Group es basa en valors compartits d'autenticitat i innovació, i un autèntic amor pel futbol. Aquests valors impulsaran l'associació per canviar les normes més enllà del terreny de joc i ser pionera en noves maneres de fer avançar les comunitats, els equips i el futbol dels clubs, a la vegada que aglutinen als aficionats tant a nivell local com global.

PUMA i el Girona FC ja estan vinculats a través de diverses associacions entre jugadors, entre ells Aday Benítez, Pedro Alcalá i José Aurelio Suárez.

PUMA

PUMA és una de les principals marques esportives del món, dissenyant, desenvolupant, venent i comercialitzant calçat, peces de vestir i accessoris. Durant 70 anys, PUMA ha establert una història de disseny de productes ràpids per als atletes més ràpids del planeta. PUMA ofereix productes de lifestyle d'inspiració esportiva en categories com ara Futbol, Running i Training, Bàsquet, Golf i Esports del Motor. Compta amb importants col·laboracions amb marques de disseny de renom per incorporar dissenys innovadors i ràpids al món de l'esport. El Grup PUMA és propietari de les marques PUMA, Cobra Golf i Dobotex. L'empresa distribueix els seus productes en més de 120 països, dóna feina a més de 13.000 persones a tot el món i té la seva seu a Herzogenaurach (Alemanya). PUMA compta amb una impressionant llista de clubs de futbol com l'AC Milan, el Borussia Dortmund, l'Arsenal FC, l’Olympique de Marseille, el CD Guadalajara, el Borussia Monchengladbach, l'SD Eibar i seleccions nacionals com els d’Itàlia, Suïssa, l'Uruguai, el Senegal i Sèrbia.

Foto: El president Delfí Geli amb el director general de PUMA, Bjorn Gulden.