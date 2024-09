“Hem fet la idea que teníem pel nostre estil de joc. Hem buscat els jugadors per aplicar aquest estil que marca el mister”.

“Sabem de la gran dificultat que ens trobarem aquest any. Per això és una plantilla llarga amb dos jugadors per posició”.

“Haver fet el futbol de l’any passat fa que jugadors amb molt talent vulguin venir a Girona. Com a creador d’aquest futbol espectacular és clau que Michel continuï”.

“Per tancar jugadors ha calgut temps de negociació amb clubs importants que també estaven interessats”

“Ha estat un mercat molt bonic on jo també he après molt”.

“Hem intentat reduir el nombre de cedits. Això és important”.

“Tenim una plantilla jove i també gent amb experiència que ens ha de permetre competir bé en Champions, Lliga i Copa. Repetir l’aconseguit l’any passat és molt difícil, hem de ser humils, fer un bon any i competir bé”.

“Un dels grans objectius és reinvertir els diners en talent jove i assegurar la continuïtat de jugadors importants. Hem pogut crear patrimoni com fa anys que fem”.

“Ens equivoquem si comparem amb l’any passat. Va ser màgic. Des del primer minut fins al partit del Granada”.

“Hem de tenir la humilitat de començar de zero i continuar fent que la gent gaudeixi”.