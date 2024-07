Rayo Vallecano, rival del Girona en els vuitens de final de la Copa

El sorteig de vuitens de final de la Copa del Rei ha emparellat el Girona amb el Rayo Vallecano. Els dos equips s’enfrontaran a Montilivi, a partit únic. Properament la Federació farà públics els horaris. Tan bon punt es coneguin es posaran les entrades a la venda.

En la Copa del Rei d’enguany els de Míchel Sánchez van superar, en primera eliminatòria al CS Puertollano per 1 a 5 i en segona ronda al Huesca per 0 a 1. I el Dia de Reis els blanc-i-vermells van deixar fora, en setzens de final, a Osasuna, club de Primera Divisió. Juncà va ser l’autor de l’únic gol del partit.

Els números del rival

El Rayo Vallecano, que està fent una gran temporada a Primera Divisió que el situa a hores d’ara en posicions d’Europa League, va tenir molts problemes per superar la primera eliminatòria de Copa. Els d’Andoni Iraola van eliminar al Club Deportivo Guijuelo, que milita a la Tercera Divisió RFEF, a la tanda de penals. En segona ronda van superar de manera més clara per 1 a 3 al Bergantiños, de Segona Divisió RFEF. I en setzens van deixar fora al Mirandés per 0 a 1.