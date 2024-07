Rayo Vallecano vs. Girona FC

Cap amunt i a seguir lluitant per l'objectiu. Després de rebre un càstig excessiu al descompte contra l'Atlético de Madrid, l'equip tractarà d'aixecar-se i tornar a reflectir les bones sensacions al marcador per superar el Rayo. Un rival que aquesta temporada repeteix com a equip revelació del campionat, però que a més està aconseguint consolidar la seva bona trajectòria i és setè amb 35 punts, a tan sols tres de competició europea. Tot i això, no passa pel millor moment del curs i encadena cinc jornades sense guanyar, la ratxa més llarga d’aquesta temporada. La setmana passada van patir una contundent derrota a Vigo (3-0), i fa quinze dies també a Cádiz (1-0), si bé a casa només han deixat de sumar en tres de dotze ocasions, sent el tercer equip que menys cops ha caigut com a local només per darrere del Barça i el Madrid, que encara no ho han fet.

Al quadre de comandaments, el basc Andoni Iraola. Amb una llarga trajectòria com a jugador a l'Athletic Club, va agafar-los fa tres temporades a Segona i després d'aconseguir l'ascens precisament a Montilivi en el seu primer any, ja va completar un curs excel·lent la darrera temporada al màxim nivell, salvant-los amb solvència i practicant un futbol vistós. Isi Palazón és un dels seus jugadors més perillosos en atac, i amb cinc dianes comparteix lloc al podi de golejadors amb Camello, la referència al davant. Els madrilenys són un equip alegre i ofensiu, i el gol està molt repartit en una esquadra amb jugadors amb bagatge i talent a totes les línies: en són un exemple Dimitrievski sota pals, Catena a l'eix, Trejo a la medul·lar o Álvaro García al davant, segon anotador amb quatre dianes juntament amb el central ex del Girona Florian Lejeune. Un conjunt madrileny que també compta amb efectius amb menys protagonisme però molt recorregut a l’elit com el veterà porter Diego López, el capità Mario Suárez o el tigre Falcao, a més de Raúl de Tomás, que va debutar al gener però encara no ha marcat.

Els precedents entre ambdós equips estan molt equilibrats, amb nou victòries gironines, deu del Rayo i cinc empats en els 24 duels que ambdós han enfrontat. L'última vegada que els catalans van visitar Vallecas a Primera Divisió es van endur la victòria gràcies a un doblet d'Stuani (0-2), tot i que a domicili els registres són lleugerament favorables als locals. L'últim cop que tots dos equips es van creuar, a la primera volta, el resultat va ser d'empat a dos amb dianes del Taty i Samu Sáiz.