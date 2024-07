Credencials d"ascens

El Girona ha presentat les seves credencials a la lluita per l"ascens directe. I ho ha fet amb una victòria contundent per 0 a 3 al camp del Recreativo de Huelva. Però a banda del resultat, el més il·lusionant, ha estat el grandíssim partit que han fet avui els de Pablo Machín. Dominants, segurs, jugant a un gran futbol... i letals: no es pot demanar més. Aquesta tarda, poc podia fer el Recre per contrarestar l"allau del Girona perquè, des del minut u, els de Montilivi han sortit al camp amb un únic propòsit: guanyar. I així ha estat, especialment en la primera part, on els blanc-i-vermells han posat la primera pedra del triomf. Avui no seria just destacar un jugador per sobre dels altres, perquè tots els que han intervingut han estat a un nivell excel·lent. Sí que ha sobresortit, per la seva execució, el primer gol del Girona. Àlex Granell ha estat l"autor del golàs després d"engaltar un xut a uns cinc metres de la frontal de l"àrea. El projectil, en forma de pilota, ha entrat per la creu de la porteria andalusa. I uns sis minuts després Lejeune anul·lava qualsevol intent de reacció del Recre. El defensa francès, de cop de cap en un llançament de corner, feia pujar el segon gol al marcador del Nuevo Colombino. En la segona part, els catalans han baixat una mica el seu nivell d"intensitat però en cap moment han perdut el control del partit. Totes les línies, ben posicionades, han actuat amb intel·ligència i quan han tingut l"oportunitat, sentenciar el partit. Això ha passat en el minut 67 quan, a passada de Felipe, Fran Sandaza, assolia el tercer gol, i tancava el matx.

Ara, fins a final de temporada, queden set finals, la primera de les quals tindrà lloc a Montilivi. Serà el proper dissabte 2 de maig a les 18:30h. i el Girona rebrà a l"Osasuna.

Recreativo de Huelva:

Rubén Gálvez, Núñez, Zamora (Caye Quintana, m. 46), Juanan, Víctor Díaz, Jesús Vázquez, Dimas, Pedro Ríos, Álvaro Antón, Antonio Domínguez (Cabrera, m. 66) i Braulio.

Girona FC:

Becerra, Cifuentes, Ramalho, Richy, Lejeune, Sebas Coris (Jandro, m. 73), Eloi, Pere Pons, Granell, Felipe Sanchón (Juanlu, m. 73) i Sandaza (Christian Alfonso, m. 78).

Gols:

0-1. m. 28: Granell

0-2. m. 34: Lejeune

0-3. m. 67: Sandaza.

Àrbitre:

Suárez Trujillo (Col·legi Canari). Groga a Zamora i Braulio i groga també a Lejeune.

Incidències:

Partit corresponent a la jornada número 35 de la Lliga Adelante disputat a l"estadi Nuevo Colombino davant 6.368 espectadors.