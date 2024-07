Reinier: "Vull trobar a Girona la meva millor versió"

"El meu objectiu és trobar la meva millor versió i poder ajudar a l’equip en tot el que pugui. Estic feliç d’arribar al Girona".

“Estic molt feliç per la victòria i per poder debutar a Primera Divisió. Vull donar les gràcies als meus companys i al míster per l’oportunitat. Ara em toca treballar fort per seguir tenint minuts”.

"He parlat amb Haaland. Vam parlar una mica com ho era tot aquí. Ell m’ha parlat molt bé del grup City i també és un dels motius pels que estic aquí”.

“Puc jugar en totes les posicions d’atac. Mitja punta, extrem o fins i tot davanter”.