Renovació de la gespa de Montilivi

El Girona FC continua treballant en la millora de les instal·lacions de l'estadi de Montilivi amb la renovació del sistema híbrid de la gespa, una actuació que permetrà mantenir el terreny de joc en òptimes condicions de cara a la nova temporada.
Els treballs consisteixen en la retirada dels primers 13 centímetres de terra, juntament amb les fibres de gespa artificial integrades en el sistema híbrid. Posteriorment, es reintroduirà la terra ja separada de les fibres, es compactarà el terreny i es procedirà a la seva anivellació per garantir una superfície uniforme.
Una vegada completada aquesta fase, es col·locaran els nous tepes de gespa natural i, finalment, es tornarà a cosir el sistema de fibres artificials que reforça l'estructura del terreny de joc.
Es preveu que els treballs quedin completats a mitjans del mes de juliol, amb l'objectiu que Montilivi presenti les millors condicions per a l'inici del nou curs esportiu.