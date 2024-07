Resolutius per ser a vuitens

Regal de Reis immillorable pel Girona, que s'imposa amb solvència a Elx i avança ronda a la Copa del Rei. Els de Míchel han estat efectius per resoldre l'eliminatòria i seran dilluns al sorteig dels vuitens de final gràcies a les dianes de Blind i Portu. En una temporada on la lliga s'ha convertit en el principal atractiu pels grans resultats jornada rere jornada, La Copa també il·lusiona i som a només un partit d'igualar la millor participació en la història del club.



Els gironins s'han vist sorpresos a l'inici per un Elche que ha tirat d'il·lusió per anar cap endavant i buscar el gol durant els primers minuts. Tot i això, la defensa ha estat sòlida, Juan Carlos molt segur quan ha hagut d'intervenir i les diferències les ha marcat el Girona, tenint molta més claredat de cara a porteria i trobant el primer a la sortida d'un córner que Solís ha pentinat al primer pal i Blind ha rematat al segon. Un gol similar al que ja va marcar l'holandès dimecres davant l'Atleti, i just després d'entrar al terreny de joc per la lesió d'Eric.



Els locals han tornat a empènyer a la represa i han gaudit d'alguna arribada amb perill, però els de Míchel han sabut controlar el matx i, amb espais, han estat capaços de sentenciar al contracop. Portu i Couto han trenat una acció de manual i el brasiler ha acabat rematant creuat per resoldre el partit i deixar decidida una eliminatòria que l'Elche ja no ha pogut discutir en els minuts restants.



Els blanc-i-vermells coneixeran dilluns vinent el seu pròxim rival pels vuitens, en un compromís que es disputarà la setmana del 17 de gener i que també serà a partit únic.