Roses tornarà a ser seu del Campus d’Estiu del Girona FC una temporada més. La gran relació entre l’AE Roses i el Girona FC ha fet possible la renovació d’un acord que ja va tenir lloc la temporada passada amb la realització del Campus 2021. Un any més tard, i amb totes les garanties de seguretat possibles, Roses i el Girona FC tornen a caminar de la mà per a gaudir d’unes setmanes plenes de futbol.

El Campus d’Estiu 2022 tindrà lloc des del 27 de juny fins al 29 de juliol, 5 setmanes on nens i nenes d’entre 5 i 15 anys viuran una experiència 100% Girona FC. L’acord amb l’AE Roses permet que els jugadors del Futbol base del Club empordanès gaudeixin de 10€ de descompte per nen, així com els jugadors del Futbol base o socis del Girona FC.

Durant els propers dies s’habilitaran les inscripcions per a les dues seus del Campus d’Estiu 2022 del Girona FC, a Roses i Torres de Palau (Girona). Per a qualsevol dubte o comentari sobre el Campus, podeu enviar un correu a campus@gironafc.cat.