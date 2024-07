S’activa el seient solidari per al Girona – Rayo

S’acosten les festes i els dies per compartir amb els nostres éssers estimats bons moments. El futbol és un dels temes de conversa habitual en aquestes trobades i esperem que tots els seguidors del Girona FC puguin tornar a xalar al reviure els grans moments que ens han deixat aquest 2022, òbviament l’ascens és el més destacat d’ells però de ben segur per a molts ha sigut també l’any on han visitat per primera vegada Montilivi i aquest és també un dia especial per a molts aficionats blanc-i-vermells.

Encara queda un partit a l’estadi, el proper 29 de Desembre a les 17:00h contra el Rayo Vallecano. Sabem que és un horari complicat per a molts dels nostres abonats i per això volem oferir-vos la possibilitat de que cediu el vostre seient al club, que l’oferirà a persones i col·lectius desfavorits o que treballen per la inserció social.

D’aquesta manera, els abonats comptabilitzaran aquest partit com a assistit i podran seguir gaudint de les promocions que el club ha posat en marxa aquesta temporada, i alhora col·laboraran en que persones que, per falta de recursos, no poden venir a Montilivi, gaudeixin d’una experiència especial i puguin animar el nostre equip i empènyer-lo cap a la victòria.

Els Abonats que ho desitgin poden entrar a la seva Àrea de Soci i cedir el seu abonament com habitualment, però en aquest cas fer-ho benèfic. Ho poden fer completant les dades següents:

NOM COMPLET: SEIENT SOLIDARI

DNI: 00000000-X

DATA DE NAIXEMENT: (Triar qualsevol dia)

EMAIL: solidaritat@gironafc.cat

Recordem també que els Abonats poden cedir o alliberar el seu seient com sempre amb els avantatges habituals.