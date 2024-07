Santi Bueno renova fins al 2026

El Girona FC i Santi Bueno han arribat a un acord pel qual el defensa uruguaià ampliarà la seva vinculació amb el Club dues temporades més, fins al 2026. El futbolista va incorporar-se a l'equip l'estiu del 2019.

104 partits i un fix dels onzes

Fins al dia d'avui, el central ha defensat la samarreta blanc-i-vermella en 104 partits i s’ha convertit en un fix dels onzes titulars. Malgrat la seva posició en el camp, Bueno també té capacitat ofensiva. Així ho demostren els seus quatre gols i les cinc assistències de gol.

La trajectòria inicial del central de Montevideo, de 24 anys, està lligada al Peñarol de la seva ciutat natal, club on es va formar. El gener de 2017, després de guanyar el campionat sud-americà Sub-20 amb la selecció de l’Uruguai, Santi Bueno va fitxar pel Barça, per jugar amb l’equip juvenil. Un any més tard era cedit al Peralada, que competia a Segona Divisió B.