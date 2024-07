Sebas Coris amplia el seu contracte en una temporada més, fins a la 2018-2019

Sebas Coris ha signat la seva vinculació amb el Girona fins a la temporada 2018-2019. El Girona i el futbolista blanc-i-vermell han arribat a un acord per ampliar el contracte en una temporada més.

Coris va començar jugant al futbol base de Tossa de Mar, la seva població natal. En edat Juvenil va fitxar pel Lloret, on hi va militar dues temporades. Va ser en el seu últim any en aquesta categoria quan va arribar al Girona. Després de passar pel filial es va incorporar al primer equip la temporada 2014-2015.

La roda de premsa en la que es presentarà aquesta ampliació tindrà lloc demà dilluns a les 13:30h. a l’estadi de Montilivi.