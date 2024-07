Segona derrota de la temporada a Montilivi

Segona derrota consecutiva a Montilivi del Girona que encadena tres partits sense guanyar. El d’avui ha estat un partit que s’ha posat coll amunt des del principi, amb dos gols en contra en només vint minuts. El primer obra de Santi que ha enviat al fons de la xarxa una pilota rematada amb el cap. En una jugada d'estratègia ha arribat els segon dels madrilenys. Roberto Trashorras, sol, ha fet el segon després d’un córner. Idèntic escenari al del partit de fa quinze dies contra el Cadiz. Tot i això, els gironins han pogut retallar distàncies abans del descans amb un gol de cap d’Alcalá en rematar un córner servit per Borja.

Després del pas pels vestidors, els gironins han buscat amb insistència la porteria visitant però sense massa profunditat. Quan més atacaven els locals, Javi Guerra ha sentenciat el partit amb el tercer gol. Tot i l’1-3 els de Machín no han baixat els braços i amb l’entrada d’Aday i Cristian han tingut més presència ofensiva. Però avui no era el dia. Borja i Sandaza, que ha hagut de retirar-se lesionat, han posat a prova Gazzaniga en diverses ocasions, sense sort. Els gironins visiten la setmana vinent Los Pajaritos per enfrontar-se al Numancia.