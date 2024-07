Aquest cap de setmana (18 i 19 de febrer) la Ciutat Esportiva Dani Jarque acollirà la segona fase d’aquesta temporada de LaLiga Genuine.

El RCD Espanyol és l’amfitrió de la nova trobada en la que el nostre equip disputarà tres partits: Dissabte 18 de gener (10h. CD Leganés vs. Girona FC / 16:30h. Girona FC vs. CF Fuenlabrada) i diumenge 19 de febrer (11h. Girona FC vs. València CF).