Seguim fent història

Aquest Girona no té sostre. Els de Míchel han tornat a demostrar orgull i personalitat per imposar-se en l'últim sospir d'un partit boig, i tanquen la millor primera volta de la història de l'entitat. 48 punts que ens situen colíders juntament amb el Real Madrid després d'haver sumat en tots els partits menys contra els blancs, i d'haver aconseguit fins a 15 victòries en 19 partits. Uns números d'autèntica bogeria que marquen el camí d'una temporada d'autèntic somni amb triomfs com el d'avui d'un mèrit increïble pel què i el com. L'equip ja és deu punts per sobre d'Atleti i Barça, i fins a 20 del setè. Arrenca el 2024 igual que va acabar el 2023, i no volem parar de somiar.



Dovbyk ha obert el partit amb una ocasió claríssima a passada de Sávio que no ha pogut concretar entre els tres pals. Els blanc-i-vermells han començat el matx amb molta empenta, trobant l'esquena de la defensa de l'Atleti i sotmetent-los amb aproximacions clares. El primer ha estat molt matiner i al minut dos Valery ha rebut a la frontal després d'una molt bona acció de Pablo Torre, ha retallat i ha xutat ajustat al pal llarg. Un avís del que seria la primera meitat, amb moltíssim ritme i un intercanvi de cops d'alt nivell.



Els madrilenys, verticals i amb jugadors de molt talent en atac, han reaccionat molt aviat i en una acció de joc directe han trobat a Morata entre línies, que davant Gazzaniga ha creuat l'esfèrica per empatar. Lluny d'arrugar-se, els de Míchel han mantingut la seva idea i han seguit sent valents per continuar anant cap endavant. L'atreviment ha tingut premi, i en una pressió alta Iván Martín ha robat l'esfèrica a la frontal, ha xutat i Sávio ha aprofitat el refús per empènyer a plaer el segon. L'equip seguia dominant, i en una acció assajada a pilota aturada, Blind ha recollit una perllongació al segon pal per fer el tercer. I d'un costat a un altre, perquè abans del descans Morata ha tornat a retallar distàncies en una acció similar.



Els ajustos de Simeone han tingut efecte i l'Atleti s'ha trobat més còmode als primers minuts de la represa. Els madrilenys han trobat la forma de guanyar presència a camp contrari, Gazzaniga ha hagut d'intervenir en diverses arribades i Morata de nou, corrent un altre cop a l'esquena, s'ha plantat sol davant el porter argentí i l'ha superat picant-li la pilota per sobre. El ritme ja no era el mateix que al primer temps, però amb el pas dels minuts el Girona s'ha anat recomponent i ha anat a buscar el quart en un tram final boig. Les millors han arribat en contracops, primer amb un xut de Solís tapat per la defensa i després amb un de Couto que ha blocat Oblak, mentre que l'Atleti també amenaçava a través de centrades laterals perilloses.



Però aquest grup té personalitat i molta convicció amb el que fa. El premi al partidàs de tot l'equip ha acabat arribant al descompte, i Montilivi ha embogit. Iván Martín ha etzibat un míssil que ha tret les teranyines a l'escaire esquerre d'Oblak per desfermar l'eufòria de tot un Girona que segueix vivint en un somni. Això no s'atura i la setmana que ve visitem l'Almeria per obrir una segona volta en la quals els de Míchel volen encara fer-la més grossa.