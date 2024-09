Seguim sumant

Celta 1-1 Girona

El Girona s'endú un punt valuós de Balaídos per l'exigència d'un escenari on fins ara tan sols hi havia guanyat l'Atlético de Madrid, i al temps de descompte. Els homes de Míchel Sánchez han estat capaços de dominar durant moltes fases del duel davant un rival acostumat a tenir la pilota, i el gol de Yangel Herrera al tram final del primer temps ha fet veure molt a prop la victòria, que s'ha acabat escapant a les acaballes amb una diana del màxim golejador local, Iago Aspas.