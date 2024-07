Juanpe: “No és fàcil tenir continuïtat tant de temps en un club actualment. Vaig arribar i el primer any ja vam pujar de categoria. Sempre ha estat un orgull estar aquí i que sigui per molts anys”.

“Estem en un bon moment. Els inicis no van ser fàcils però estem en una bona dinàmica i pot ser encara serà millor del que esperàvem”.

“L’objectiu ha estat sempre arribar a sumar els 53 punts però avui ja no ens podem amagar. L’equip no ha tocat sostre i lluitarem per objectius encara més grans”.

Quique Cárcel: “Juanpe ha estat un exemple per a molts i ens ha ajudat a ser el Club que som actualment. Recordo el moment del seu fitxatge i li agraeixo el fet que en moments difícils hagi apostat per quedar-se tenint opcions per marxar”.

“L’objectiu de l’equip és guanyar tots els partits. L’objectiu que volem és mantenir l’equip el màxim de temps a Primera i si toca competir a Europa ho farem i ho gaudirem però la prioritat és mantenir-nos cada any a Primera divisió”.