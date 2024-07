S'escapa a l'últim sospir

El Girona acaba l'any empatant al Benito Villamarín. Els homes de Míchel Sánchez han competit davant un rival molt exigent i han estat per davant al marcador durant molts minuts, però una acció a pilota aturada a l'últim sospir ha evitat un nou triomf. Tot i això, punt molt valuós enfront un Betis que no ha perdut cap partit a casa i que encadena tretze jornades sense conèixer la derrota.



Dues propostes atractives i valentes que han propiciat un inici de partit obert i amb alternatives per als dos conjunts. Els gironins han trobat recompensa al tram final amb una bona jugada coral que ha acabat amb obstrucció dins l'àrea a Sávio i penal. Dovbyk, amb molta calma i qualitat, ha enganyat a Rui Silva i ha fet pujar el primer.



Els de Míchel han controlat el matx durant molts minuts, i han aconseguit minimitzar el Betis jugant-li de tu a tu, quelcom molt complicat. Amb el marcador en contra, els locals s'han bolcat a l'atac en els últims minuts, i tot i que el Girona ha respost molt bé en les accions defensives, no ha pogut evitar el gol de Pezzella a l'últim minut en una sèrie de rebots dins l'àrea a la sortida d'un córner.





L'equip ha respost amb ambició intentant trobar un segon gol que ha estat a punt d'arribar. Blind s'ha quedat a prop amb un xut des de la frontal que ha marxat fregant el pal, i Stuani n'ha tingut una boníssima, però Rui Silva ha reaccionat molt bé posant la mà forta a baix per desviar la seva rematada. El Girona tanca un 2023 històric sent colíder de Primera Divisió amb 45 punts, i amb el desig que l'any vinent sigui igual o fins i tot més il·lusionant.