S'escapa el somni europeu (1-4)

El somni europeu s’ha pràcticament esvaït pel Girona, després de caure per 1-4 davant l’Eibar a Montilivi. Una derrota que complica encara més les opcions dels blanc-i-vermells d’aconseguir quelcom històric en una temporada, la del debut a Primera, inmillorable i inimaginable a inicis de curs. Avui, els errors puntuals davant l’Eibar han penalitzat moltíssim els de Machín, amb un marcador que no acaba de reflectir el que s’ha vist sobre el terreny de joc.

És cert que l’equip ha entrat fred al partit. I ho ha pagat de bon començament. Amb tres novetats a l’onze (Muniesa, Mojica i Borja García), els blanc-i-vermells eren un reflex del mateix cel, gris i apagat, que regnava sobre Montilivi. Amb dificultats per treure la pilota jugada, i més tous de l’habitual en defensa, han rebut el primer gol tot just al minut 8: pilotada enrere de Mojica, Inui s’anticipa a l’últim defensor (Borja García) i la cedeix perquè Dani García condueixi el contracop que acabaria segellant Kike García a porteria buida.

Tocats pel 0-1, i amb l’Eibar obligant-los a jugar excessivament en llarg, l’equip no ha gaudit de la primera ocasió clara fins ben entrat el minut 20, amb una rematada de Stuani rebutjada pel porter Riesgo. A partir d’aquí, el Girona s’ha transformat en la seva millor versió, fent circular la pilota amb velocitat, pressionant bé a dalt, i arribant amb molt perill per les bandes. Granell, Alcalá i Stuani haurien pogut empatar, però quan millor estaven jugant, Kike ha fet el 0-2 en un córner (min. 38). El davanter blaugrana hauria pogut firmar un ‘hat-trick’, ja al 45’, si Bono no ho hagués salvat la seva rematada a boca de canó.

A la represa, el Girona ha continuat sent el de les grans ocasions, obligant els bascos a jugar replegats dins el seu propi camp. Fruit d’una de les nombroses aproximacions ha arribat l’1-2, altre cop d’estratègia: córner servit per Borja per l’arribada d’Aday, qui l’engalta de primeres i bat Riesgo (min. 55).

Esperonats pels gairebé 10.000 aficionats, els de Machín han seguit comptant amb nombroses aproximacions, però les constants interrupcions en el joc han anat minvant l’ímpetu blanc-i-vermell. A falta de 10 minuts pel final, el tècnic ha tornat a modificar el sistema, passant a un 4-4-2. Però instants després, una altra errada col·lectiva ha penalitzat enormement l’equip: falta servida ràpidament per Inui cap a Joan Jordán, qui defineix a plaer (1-3, min. 80). Ja amb el temps pràcticament esgotat, i amb jugadors i aficionats anímicament desfets, Inui ha marcat l’1-4 definitiu.