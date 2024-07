Derrota al Sánchez Pizjuán (2-0)

El Girona ha caigut per 2-0 davant el Sevilla de Pablo Machín al Sánchez Pizjuán, en un partit especial pel munt de retrobaments entre l’staff tècnic del conjunt andalús i tots els amics i coneguts que encara guarden de la seva exitosa etapa a Montilivi. Moltes abraçades i salutacions efusives abans del partit, però amb la pilota en joc cadascú s’ha centrat en com fer mal als seus rivals. Sobre la gespa, dues novetats a l’onze d’Eusebio: el retorn de Douglas Luiz a la medul·lar i la primera titularitat de Valery Fernández a Primera Divisió ocupant el carril esquerre.

Poques ocasions clares però molta intensitat en un primer temps igualat, que el Girona ha dominat per fases portant el pes de la possessió. El partit estava ràpid i molt disputat, malgrat les dificultats que trobaven un i altre equip per finalitzar les jugades amb perill. Altre cop Gorka Iraizoz ha estat providencial evitant que s’avancés el Sevilla, especialment en una ocasió de Sarabia i una altra de Roque Mesa abans del descans. La més clara del Girona, una rematada a boca de canó de Stuani a centrada de Portu que el porter Vaclík ha rebutjat amb fortuna amb la cara.

La intensitat del primer temps feia preveure una segona meitat d’allò més competida. Però un penal transformat per Banega a pocs minuts de començar ha desencadenat tot el poder ofensiu dels de Machín davant un Girona superat. Una gran jugada col·lectiva finalitzada per Sarabia al minut 64 (2-0) ha acabat per enfonsar les aspiracions dels d’Eusebio, que s’han desfet com un terròs de sucre davant l’allau sevillista. De fet, l’única ocasió ha arribat al descompte, amb un xut potentíssim de Borja García que Vaclík ha evitat que entrés per l’escaire. Podria haver estat el gol de l’honor després d'un segon temps molt gris. Males sensacions que toquen capgirar divendres vinent, a les 19:30h, davant el Getafe a Montilivi.