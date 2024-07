“El liderat és una anècdota en la jornada 6, no té cap sentit donar-li massa importància. Tot just acaba de començar la temporada però això no treu que l’equip està bé. Això és bo per al club i per a l’afició però hem de continuar així”.

Les dades són les que són, molt bones, però a la jornada sis no és massa important. Prefereixo la dada de que durant el 2023 l’equip és el millor després de Barça, Madrid i Atlético de Madrid. Aquesta és la regularitat important”.

“El Villarreal és un equipàs, amb jugadors d’un nivell tècnic molt alt. És cert que estem molt bé però caldrà fer un gran partit per que el rival és un dels millors equips de la categoria. No podem pensar que els tres punts són una obligació per nosaltres però si pensar que farem un gran partit. Ens hem de fixar en el proper partit i prou”.

“Gaudeixo molt de la meva feina. Estic en el lloc on més s’ha valorat el meu treball diari des del primer moment. Això és el que ens dona confiança i seguretat per continuar creixent. Veure els jugadors com creuen en el que fem és espectacular”.

“Per ser protagonistes, hem de contrarestar el joc del Villarreal que té grans jugadors en totes les línies”. “El més important és ser nosaltres mateixos”.

“Tinc la sensació que des de fora es pensa que es fàcil el que estem fent, i aquesta no és la ideal. Dimecres serà un partit en que l’equip haurà de patir per guanyar. Si dimecres no patim, no guanyarem”.

“Hem de continuar igual. L’exigència està molt bé, però hem d’anar mica en mica. L’objectiu és molt clar, continuar a Primera. No podem passar a pensar en Europa. En el meu cap això no canvia”.

“Pel bé del futbol espero que Àlex Baena jugui. El seu primer control és dels millors del món. Xuta molt a porta. Es mou molt entre línies. Em sento orgullós d’haver entrenat un jugador com ell i també a Ramon Terrats. Es mereix el que li està passant”.