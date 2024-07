"Si guanyem 7 o 8 partits podem aspirar a l'ascens directe"

"Esperem donar el millor rendiment per que si no serà molt dificil guanyar"

"El Málaga ens plantejarà un partit molt difícil i voldrà guanyar per sortir de les posicions del darrere"

"La nostra principal preocupació som nosaltres mateixos".

"Tant si juguem amb 4 al darrere com amb 5, l'equip tindrà la mateixa idea. En atac volem tenir la pilota i en defensa volem recuperar-la el més ràpid possible. No canvia res".

"Podem arribar a l'ascens directe però és molt difícil. Necessitem guanyar 7 o 8 partits i només en queden 9".

"Necessitem l'afició a Montilivi. És bo que els aficionats tinguin confiança en l'equip. Junts tot serà més fàcil"

"M'agrada jugar primer per que així posem pressió als rivals. Si guanyem estarem a 4 punts de l'ascens directe".

"No hem tingut sort amb el VAR. Estem satisfets amb els arbitratges".