S’inaugura la penya Nord – Àlex Granell

Àlex Granell ja té una penya. Es tracta de la Nord, la qual ha celebrat aquest dimecres el seu acte inaugural fent un homenatge al futbolista gironí i associant-lo a l’entitat. L’esdeveniment ha tingut lloc al bar-restaurant Da Vinci, seu de la penya i ha comptat amb la participació del president del Girona, Delfí Geli; l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas; la Tinenta d’alcaldia de l’Àrea d’Educació i Esports; la regidora de Dinamització del Territori, Eva Palau; l’entrenador blanc-i-vermell, Pablo Machín; el conseller d’Àrea Social del Girona, Albert Mateos; jugadors com Pere Pons i Eloi Amagat; representants d’altres penyes i nombrosos aficionats.

El president de la penya Nord-Àlex Granell, Esteve Fernández, ha presentat l’acte i ha explicat que ja compten amb 90 associats i amb nombroses peticions per formar-ne part. Posteriorment ha pres la paraula Àlex Granell que ha volgut donar les gràcies per aquest reconeixement i ha expressat el seu renovat compromís amb el club i la ciutat. El migcampista gironí també ha fet un emocionat agraïment als seus pares pel suport i els valors rebuts de la seva família. Després ha estat el torn del president Delfí Geli que, a banda de donar la benvinguda als nous penyistes, ha fet una crida als socis a omplir Montilivi aquest proper diumenge. Finalment, l’alcaldessa Marta Madrenas, ha expressat l’orgull de la ciutat per l’actitud i el treball de l’equip blanc-i-vermell alhora que els ha desitjat el més gran dels èxits.