Sol·licitud d'entrades i viatge a Bilbao

El Girona organitza un desplaçament especial per acompanyar l’equip a Bilbao. Els interessats en aconseguir entrades per al desplaçament hauran d’entrar al portal viatges.gironafc.cat i fer la sol·licitud, amb un màxim de 4 abonats/fans per sol·licitud. Per tal d’assegurar que tant abonats com fans tinguin accés a les entrades és imprescindible que en cada sol·licitud només hi figurin o abonats o fans.

El procediment de sol·licitud finalitzarà divendres a les 12:00. Un cop transcorregut aquest període i si el nombre de sol·licituds es superior al d’entrades disponibles, el Girona determinarà els adjudicataris de les entrades mitjançant un sorteig. El mateix divendres 1 de setembre es notificarà via correu electrònic si la seva sol·licitud ha estat entre les escollides.

Els Abonats o FANS que hagin estat agraciats podran passar a pagar les entrades i el viatge en autobús per les oficines del club des de dilluns 4 a les 9h al dijous 7 a les 12h.

SORTIDA DE MONTILIVI:1:00h ARRIBADA A BILBAO: 8:30h

SORTIDA DE BILBAO: 18:30h ARRIBADA A GIRONA: 2:00h

PREU DE L'AUTOBÚS PER PERSONA: 50€

PREU ENTRADA: 45€/50€